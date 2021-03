"Ma apuc sa cumpar toata echipa?!" Reactia TRANSANTA a lui Becali cand a fost intrebat de inca un transfer de la Botosani: "Am auzit ca are probleme cu kilogramele in plus!"

Gigi Becali a vorbit despre inca un posibil transfer de la Botosani.

Patronul FCSB a tot facut mutari importante pe axa Botosani - FCSB in ultimele sezoane, motiv pentru care Hervin Ongenda a fost asociat cu un posibil transfer la liderul din Liga 1.

Mai mult decat atat, Valeriu Iftime l-a propus pe fotbalistul sau ca posibil inlocuitor al lui Olimpiu Morutan, in cazul in care fotbalistul ros-albastrilor va prinde un transfer important in vara. Finantatorul moldovenilor a declarat ca Ongenda este peste Morutan.

Gigi Becali a venit cu o replica pentru Valeriu Iftime, oferind un raspuns cat se poate de transant in momentul in care a fost intrebat de jucatorul nascut la Paris.

"Nu ma intereseaza Ongenda. Pai, ce fac acum? Ma apuc sa cumpar toata echipa de la Iftime? Lasati ce spune el.

Normal ca el spune multe lucruri, deoarece e marfa lui, nu? Morutan este peste Ongenda asta, am auzit ca are si probleme cu kilogramele in plus", a spus Gigi Becali pentru ProSport.