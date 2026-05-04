Șantierul începe la arena milaneză, după finalul acestui sezon

Lucrările inițiale pentru reconstrucția Stadionului San Siro / Giuseppe Meazza vor începe la finalul acestui sezon, după ce reprezentanții lui AC Milan și Inter Milano au avut mai multe întruniri cu tehnicieni de la Consiliul Local Milano, la începutul acestui an.

Prima fază a proiectului cuprinde deschiderea șantierului, în mai sau iunie 2026, urmând să se concentreze pe zonele de parcare ale noului stadion și relocarea mai multor turnicheți, garduri de protecție și sisteme de supraveghere.

Lucrărilor vor perturba fluxul de acces pe stadion și vor reducerea numărul de puncte de acces ale fanilor, cu intrările 7, 8, 9 și 10 închise, pentru cel puțin trei ani de zile. De asemenea, blocarea parcărilor va face anumite zone de parcare indisponibile, forțând multe vehicule, inclusiv autobuzele suporterilor oaspeți, să parcheze mai departe de stadion din cauza capacității reduse, existând probleme de securitate noi pentru forțele de ordine.

Planul inițial cuprindea construcția unui nou stadion lângă actuala locație pentru Inter Milano, iar AC Milan dorea construcția unei arene proprii de peste 70.000 de locuri în comuna San Donato Milanese, dar compania RedBird a renunțat la idee, după ce primăria Milano a cedat presiunii și a vândut actualul San Siro.

Noul stadion va costa 1.5 miliarde de euro

În ianuarie 2026, Consiliul Local Milano a aprobat contractul de vânzare-cumpărare pentru emblematicul stadion, pentru suma de 200 de milioane de euro. Noua arenă va avea 71.500 de locuri și va costa 1.5 miliarde de euro. Stadionul va fi ridicat lângă actuala locație a arenei San Siro / Giuseppe Meazza, care va fi demolată odată ce construcția noii arene va fi finalizată.

Planul de proiectare indică faptul că cel puțin 50% din amplasament va fi dedicat spațiilor verzi, acoperind aproximativ 80.000 de metri pătrați. Odată ce construcția noului San Siro va fi finalizată, aceste spații verzi vor fi restituite consiliului local. Cluburile milaneze au semnat deja un contract cu celebrele firme de arhitectură Foster and Partners (Marea Britanie) și Manica Architecture (SUA).

Compania Foster and Partners este condusă de reputatul arhitect Norman Foster și a realizat obiective emblematice, printre care The Gherkin (Londra), Hearst Tower (New York), Reichstag (Berlin), Millau Viaduct (Aveyron), HK International Airport (Hong Kong), City Hall (Londra), Palace of Peace and Reconciliation (Astana), Winspear Opera House (Dallas), The Glasshouse (Quayside), Datong Art Museum (Shannxi), Faculty of Law (Cambridge), Yale School of Management (New Haven), Masdar Institute of Science and Technology (Abu Dhabi), Capital International Airport (Beijing), CitiGroup Centre (Londra), Commerzbank Tower (Frankfurt), Deutsche Bank Place (Sydney), Varso Building (Varșovia), 425 Park Avenue (New York), MOL Campus (Budapesta), Al Faisaliyah Center (Riad), India Tower (Mumbai), The One (Toronto) sau Apple Park (Cupertino), dar și arenele sportive OVO Hydro (Glasgow), Wembley Stadium (Londra) și Lusail Iconic Stadium (Lusail).

De partea cealaltă, firma Manica este condusă de David Manica și are în portofoliu mai multe arene finalizate, printre care Allegiant Stadium (Las Vegas), Chase Stadium (Fort Lauderdale), Chase Center (San Francisco) și New Camp Nou (Barcelona), și a fost contractată pentru modernizarea Carson Stadium (Los Angeles), Progressive Field (Cleveland), New Nissan Stadium (Nashville) și Chicago Bears Stadium (Arlington Heights).

