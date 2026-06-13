Dan Șucu transferă un atacant de 2,01 m, cotat la 20 de milioane de euro!

Dan Șucu transferă un atacant de 2,01 m, cotat la 20 de milioane de euro! Serie A
SPORT.RO
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Dan Șucu pregătește o nouă mutare importantă la Genoa. 

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Lorenzo LuccaGenoaNottingham Forestdan sucu
Din articol

După un sezon în care formația din Serie A s-a salvat de la retrogradare și a terminat pe locul 16, conducerea clubului caută întăriri pentru a evita emoțiile în stagiunea viitoare.

Potrivit presei din Italia, unul dintre numele aflate pe lista lui Genoa este Lorenzo Lucca, atacantul italian de 24 de ani care aparține de Napoli și este cotat la 20 de milioane de euro.

Dan Șucu transferă un atacant de 2,01 m, cotat la 20 de milioane de euro!

Vârful impresionant prin statura sa, 2,01 metri, nu a reușit să se impună la campioana Italiei. După un sezon sub așteptări, Napoli este dispusă să analizeze ofertele pentru internaționalul italian, iar Genoa urmărește cu atenție situația.

Lucca a fost împrumutat în Premier League, la Nottingham Forest, însă nici aventura din Anglia nu a decurs conform planului. Atacantul a bifat nouă apariții în campionatul care se vede în exclusivitate pe VOYO și a marcat un singur gol.

În ciuda cifrelor modeste din ultimul sezon, Genoa consideră că fotbalistul are încă un potențial important și că poate fi relansat într-un mediu care să îi ofere mai multă încredere și continuitate.

Totuși, mutarea nu este încă finalizată. Lucca ar vrea mai întâi să afle care este rolul pe care l-ar putea avea în proiectul lui Napoli înainte de a lua o decizie definitivă privind viitorul său.

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