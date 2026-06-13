După un sezon în care formația din Serie A s-a salvat de la retrogradare și a terminat pe locul 16, conducerea clubului caută întăriri pentru a evita emoțiile în stagiunea viitoare.

Potrivit presei din Italia, unul dintre numele aflate pe lista lui Genoa este Lorenzo Lucca, atacantul italian de 24 de ani care aparține de Napoli și este cotat la 20 de milioane de euro.

Dan Șucu transferă un atacant de 2,01 m, cotat la 20 de milioane de euro!

Vârful impresionant prin statura sa, 2,01 metri, nu a reușit să se impună la campioana Italiei. După un sezon sub așteptări, Napoli este dispusă să analizeze ofertele pentru internaționalul italian, iar Genoa urmărește cu atenție situația.