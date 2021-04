Croitoru si-a varsat o sticla de apa in cap, jucatorilor nu le-a venit sa creada. Reactie incredibila pentru Botosani dupa 1-0 cu Viitorul

FC Botosani a castigat cu 1-0 in fata Viitorului si e aproape sigura de prezenta in playoff.

Moldovenii s-au impus dupa golul lui Keyta din minutul 82. La finalul jocului, Croitoru si fotbalistii sai s-au dezlantuit. Antrenorul si-a turnat o sticla de apa in cap, iar fotbalistii au alergat spre centrul terenului pentru a sarbatori.

Cu o etapa inainte de fainalul sezonului regulat, Botosaniul e pe 5 in Liga 1, cu 41 de puncte. Mai poate fi scoasa din playoff doar de Chindia, care e la 5 puncte distanta, insa cu doua jocuri ramase de disputat. Chindia are luni meci cu FC Voluntari. Daca bate, totul se joaca in ultima runda.

Botosani joaca ea de aceasta data cu Voluntari, in deplasare, in timp ce Chidia o intalneste pe FC Arges. Clinceni, si ea implicata in acest razboi in 3, merge in Stefan cel Mare pentru un meci cu Dinamo.