Bosnia a remizat în fața Canadei, scor 1-1, în primul meci al Grupei B de la Campionatul Mondial.

Golurile au fost marcate de Jovo Lukic (21') și de Cyle Larin (78').

Jovo Lukic a atras atenția unei formații importante

Jovo Lukic a deschis scorul în primul meci al Bosniei de la Campionatul Mondial cu o lovitură de cap plasată, în urma unei centrări venite de la Kolasinac din corner.

În urma acestei reușite, oficialii lui Beștiktaș au decis să îi facă o ofertă lui ”U” Cluj pentru atacantul de 27 de ani, scrie presa din Turcia.

Beșiktaș și-a mai arătat interesul pentru atacantul bosniac și în iarnă, dar atunci cele două cluburi nu au ajuns la o înțelegere.

Jovo Lukic vine după un sezon excelent în România, unde a reușit să înscrie 20 de goluri și să ofere trei pase decisive în 39 de meciuri jucate pentru ”U” Cluj.

2,2 milioane de euro este cota atacantului de 27 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.