Constănțenii Halep și Pavel au câștigat unul dintre cele mai spectaculoase puncte ale partidei de un set cu Elina Svitolina și Gael Monfils .

În direct și în exclusivitate la PRO TV și pe VOYO, Simona Halep a făcut spectacol pe terenul de tenis, în cadrul meciului său oficial de retragere.

Derularea evenimentului a ajuns, într-un punct, să îi pună față în față pe Simona Halep și Gael Monfils. Fără ezitări, Halep și Monfils au reușit cea mai spectaculoasă succesiune de lovituri din întreaga zi, la Cluj-Napoca.

Simona Halep și-a făcut curaj și a reușit să lovească cu succes printre picioare, un procedeu la care a apelat des Roger Federer, în cariera sa, atunci când se vedea lobat de adversari.

Halep și Monfils au reușit lovituri printre picioare, consecutiv, stârnind admirația celor zece mii de spectatori

Cu mai mare ușurință, Gael Monfils a replicat, imediat, aceeași lovitură, în aplauzele celor 10,000 de spectatori veniți să o vadă pe Simona Halep la acest eveniment.

Simona Halep, Andrei Pavel, Gael Monfils și Elina Svitolina au reușit să îi amuze pe Gheorghe Hagi și Ianis Hagi, așezați alături de Ilie Năstase și Nadia Comăneci, pe marginea terenului.