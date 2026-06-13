VIDEO EXCLUSIV Ce nu vom mai vedea, poate, niciodată: Halep și Monfils au făcut spectacol în fața „trioului” Năstase-Nadia-Hagi

Ce nu vom mai vedea, poate, niciodată: Halep și Monfils au făcut spectacol în fața „trioului” Năstase-Nadia-Hagi Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Simona Halep a reușit în meciul de retragere ce nu a încercat prea des în cariera de jucătoare profesionistă de tenis.

TAGS:
Simona Halepmeci retragereAndrei PavelGael MonfilsElina Svitolina
Din articol

În direct și în exclusivitate la PRO TV și pe VOYO, Simona Halep a făcut spectacol pe terenul de tenis, în cadrul meciului său oficial de retragere.

Constănțenii Halep și Pavel au câștigat unul dintre cele mai spectaculoase puncte ale partidei de un set cu Elina Svitolina și Gael Monfils.

Simona Halep și Andrei Pavel au câștigat cel mai spectaculos punct al meciului cu Monfils și Svitolina

Publicitate

Derularea evenimentului a ajuns, într-un punct, să îi pună față în față pe Simona Halep și Gael Monfils. Fără ezitări, Halep și Monfils au reușit cea mai spectaculoasă succesiune de lovituri din întreaga zi, la Cluj-Napoca.

Simona Halep și-a făcut curaj și a reușit să lovească cu succes printre picioare, un procedeu la care a apelat des Roger Federer, în cariera sa, atunci când se vedea lobat de adversari.

Halep și Monfils au reușit lovituri printre picioare, consecutiv, stârnind admirația celor zece mii de spectatori

Cu mai mare ușurință, Gael Monfils a replicat, imediat, aceeași lovitură, în aplauzele celor 10,000 de spectatori veniți să o vadă pe Simona Halep la acest eveniment.

Simona Halep, Andrei Pavel, Gael Monfils și Elina Svitolina au reușit să îi amuze pe Gheorghe Hagi și Ianis Hagi, așezați alături de Ilie Năstase și Nadia Comăneci, pe marginea terenului.

Publicitate

Meciul de retragere al Simonei Halep

  • Simona halep meci retragere 03
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
  • Ianis Hagi și Gheorghe Hagi, distrați pe cinste la meciul de retragere al Simonei Halep
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Qatar - Elveția 0-1, ACUM pe Sport.ro! Deschidere de scor
Qatar - Elveția 0-1, ACUM pe Sport.ro! Deschidere de scor
Ioan Ovidiu Sabău primește întăriri direct din Franța! Transferul rezolvat de Farul
Ioan Ovidiu Sabău primește întăriri direct din Franța! Transferul rezolvat de Farul
Ruben Amorim semnează cu un „balaur” din Serie A!
Ruben Amorim semnează cu un „balaur” din Serie A!
Cine va pleca din pole position în Marele Premiu al Cataloniei
Cine va pleca din pole position în Marele Premiu al Cataloniei
Cărțile au fost date pe față! „Obiceiul nasol” care trebuie evitat pentru ca Gică Hagi să reușească la națională
Cărțile au fost date pe față! „Obiceiul nasol” care trebuie evitat pentru ca Gică Hagi să reușească la națională
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

1.000.000 de euro pentru Malcom Edjouma!

1.000.000 de euro pentru Malcom Edjouma!

Marian Aioani s-a întors acasă: ”Unul dintre cei mai apreciați portari români”

Marian Aioani s-a întors acasă: ”Unul dintre cei mai apreciați portari români”

Finala Champions League, la București! Anunțul făcut de Răzvan Burleanu

Finala Champions League, la București! Anunțul făcut de Răzvan Burleanu

Gata, Darius Olaru pleacă de la FCSB! Când va face vizita medicală la noua echipă

Gata, Darius Olaru pleacă de la FCSB! Când va face vizita medicală la noua echipă

El este fotbalistul pentru care se bat FCSB, Dinamo și Rapid: ”Au văzut calitățile mele!”

El este fotbalistul pentru care se bat FCSB, Dinamo și Rapid: ”Au văzut calitățile mele!”



Recomandarile redactiei
Ruben Amorim semnează cu un „balaur” din Serie A!
Ruben Amorim semnează cu un „balaur” din Serie A!
Cărțile au fost date pe față! „Obiceiul nasol” care trebuie evitat pentru ca Gică Hagi să reușească la națională
Cărțile au fost date pe față! „Obiceiul nasol” care trebuie evitat pentru ca Gică Hagi să reușească la națională
Qatar - Elveția 0-1, ACUM pe Sport.ro! Deschidere de scor
Qatar - Elveția 0-1, ACUM pe Sport.ro! Deschidere de scor
Ioan Ovidiu Sabău primește întăriri direct din Franța! Transferul rezolvat de Farul
Ioan Ovidiu Sabău primește întăriri direct din Franța! Transferul rezolvat de Farul
Real Madrid, decizie definitivă în privința fotbalistului de 150.000.000 de euro
Real Madrid, decizie definitivă în privința fotbalistului de 150.000.000 de euro
Alte subiecte de interes
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Ada Nechita, printre invitate la meciul de retragere al Cristinei Neagu (LIVE pe Pro TV și VOYO)
Ada Nechita, printre invitate la meciul de retragere al Cristinei Neagu (LIVE pe Pro TV și VOYO)
Cristina Neagu a decis! Când are loc meciul de retragere + Echipă stelară: Huțupan, Ada Nechita și Adina Meiroșu. Plus alte foste handbaliste uriașe
Cristina Neagu a decis! Când are loc meciul de retragere + Echipă stelară: Huțupan, Ada Nechita și Adina Meiroșu. Plus alte foste handbaliste uriașe
Simona Halep și Steffi Graf au făcut spectacol alături de Andrei Pavel și Andre Agassi, la Sports Festival
Simona Halep și Steffi Graf au făcut spectacol alături de Andrei Pavel și Andre Agassi, la Sports Festival
Fără aere de vedetă la sosirea soților Agassi și Graf în România. Sâmbătă joacă cu Halep și Pavel în direct la Pro Arena și VOYO
Fără aere de vedetă la sosirea soților Agassi și Graf în România. Sâmbătă joacă cu Halep și Pavel în direct la Pro Arena și VOYO
CITESTE SI
Șansele ca Guvernul Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. „Matematica” învestirii după anunțurile PNL și USR

stirileprotv Șansele ca Guvernul Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. „Matematica” învestirii după anunțurile PNL și USR

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Eugen Tomac ar vrea să elimine CASS pentru mame: „Impactul bugetar e minim”. Ce spunea Ilie Bolojan când a decis taxarea lor

stirileprotv Eugen Tomac ar vrea să elimine CASS pentru mame: „Impactul bugetar e minim”. Ce spunea Ilie Bolojan când a decis taxarea lor

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!