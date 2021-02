EXCLUSIV | Iftime a INNEBUNIT dupa greselile de arbitraj din meciul cu Craiova! "M-a invins sistemul la fel ca pe Constantinescu cand a fost presedintele tarii!"

FC Botosani a fost invinsa de catre Universitatea Craiova in optimile Cupei Romaniei, scor 0-1.

La Botosani a fost o vreme cumplita, terenul a fost inghetat, iar in jur erau nameti de zapada. Valeriu Iftime a declarat ca instalatia de incalzire nu putea sa faca fata la asemenea conditii meteo.

"Terenul nu a fost inghetat. Terenul era umed, era chiar moale. Povestea este ca la 6 a inceput sa ninga si este imposibil la minus 6 grade afara sa topesti zapada. Deci tehnic nu se poate. Stiti ca saptamana trecuta a nins, a fost strat de zapada de 40 de centimetri la Botosani. Noi am avut zapada aia, am acoperit cu o folie terenul. Terenul era ok, doar ca a inceput sa ninga la ora 7 si parca a fost cineva impotriva noastra. Acum iar e curat. Dar la momentul meciului, daca asa da Dumnezeu si e frig, nu are putere sa o topeasca temperatura de la sol", a spus Iftime pentru PRO X.

De asemenea, finantatorul de la FC Botosani a fost deranjat de greselile de arbitraj din meci si a declarat ca a fost invins de "sistem".

"Eu sunt firios, dar ma repozitionez. E greu cand vezi o greseala, o greseala de arbitraj care ne-a costat. Craiova nu a mai avut ocazii. Daca dadea acel penalty si egalam, altfel era. Dar exista si alte greseli pe care domnul Birsan le face, si creaza o stare confuza la jucatorii mei, care cred ca sunt mereu furati, ca nu le-au dat voie sa mearga mai departe.

Eu mai mult decat sa fac greva foamei si eventual sa ma leg de un tren de mare viteza cu mainile la spate si sa ma traga, nu pot sa fac. Nu stiu ce sa fac. Am spus, am vorbit cu domnul Burleanu, cu domnul Justin Stefan. Ma deranjeaza tema asta ca pare ca sunt un fel de purtator de steag. Eu vreau sa faca ceva bun pentru competitia asta. Pot sa ma retrag si maine, dar e pacat, as face ceva pentru maine. Daca nimeni nu asculta. M-a invins sistemul, la fel cum l-a invins pe domnul Constantinescu cand a fost presedintele tarii", a spus Iftime.

