"Nu mai cred in Mos Gerila! Il astept pe Bugs Bunny!" :)) Marius Croitoru, reactie geniala dupa Botosani - FCSB! Ce a putut sa spuna

Antrenorul Botosaniului recunoaste superioritatea FCSB si spune ca echipa sa n-a avut nicio sansa in partea a doua a meciului.

Croitoru isi asuma vina rezultatului si face calcule pentru play-off. E convins ca lupta se va da pana la capat pentru intrarea in primele 6.

"Rezultatul ne complica situatia, asa cum nu-mi doream. Asta este... As fi vrut ca dupa 25 de etape sa fim in playoff. Mai trebuie sa suferim. Avem inca un avans, dar astazi nu cred ca am fi meritat mai mult, chiar daca am facut o prima repriza OK, la nivelul FCSB. In repriza a doua, ne-au dominat din toate punctele de vedere.

Au avut mai multa putere, calitate, au rezolvat duelurile 1 contra 1, au castigat pe merit pentru ca au fost mai buni ca noi. Primul vinovat sunt eu, nu am fost in stare sa aleg tactica potrivita, poate n-am reusit sa-i aduc pe baieti la nivelul optim din punct de vedere mental.

E o lectie si pentru mine, am invatat ceva. Ramane sa vedem daca mai jucam doua meciuri cu ei, in playoff. Am vrut sa joc deschis, dar au fost mai buni ca mine. Nu ma apar pe doua lunii cu FCSB. Era foarte simplu sa fac asta, dar nu vreau, nu sunt adeptul jocului acestuia. Se poate intampla orice pana la capat. Sunt 3 echipe calificate in playoff, restul au de muncit", a spus Croitoru.

Intrebat daca vrea VAR in Liga 1, Croitoru a dat un raspuns categoric: "Nu mai cred de mult in Mos Gerila. Din pacate, multi il asteapta! Daca astept iepurasul? Pe Bugs Bunny il astept! Avem nevoie de VAR, ar rezolva multe situatii, multe greseli pe care le vezi de pe margine. Stii ca e cineva acolo care poate indrepta o greseala facuta impotriva ta!"