EXCLUSIV | "Eu iubesc FCSB-ul! Am interesele mele acolo!" Declaratiile lui Iftime care vor APRINDE Liga 1! De ce crede ca echipa lui Becali NU este favorita la titlu

Valeriu Iftime a vorbit la PRO X despre lupta pentru locurile de playoff din Liga 1, dar si pentru cea la titlu.

Finantatorul Botosaniului a dezvaluit ca se teme ca echipa sa nu va prinde in cele din urma un loc in primele 6, intrucat jucatorii lui Croitoru trec printr-o perioada mai dificila din punct de vedere mental.

"Am emotii mari pentru ca avem doua sau trei meciuri in care nu am marcat niciun gol. Nu suntem poate in cea mai fericita stare mentala si vine un meci greu cu Sepsi. Daca ii batem pe Sepsi pot sa spun ca lucrurile se mai limpezesc, daca nu va fi deranjul foarte mare in ceea ce priveste FC Botosani, dar sper sa trecem de meciul acesta foarte important.

Dupa ce am batut pe CFR si am avut o stare de incredere si vedeam cum arata lotul meu, atunci credeam mai mult. Daca da Dumnezeu sa ajungem in playoff, garantez ca vom fi un jucator important acolo. Trebuie sa ajungem acolo mai intai", a spus Iftime la Ora Exacta in Sport.

Totodata, patronul de la FC Botosani a vorbit si despre lupta la titlu in Liga 1. El a oferit una din declaratiile sezonului, declarandu-si simpatia pentru FCSB din prisma jucatorilor pe care i-a vandut acolo si la care a pastrat procente dintr-un viitor transfer.

De asemenea, Iftime a dezvaluit ca o vede favorita si anul acesta pe CFR in lupta la titlu in fata echipei lui Becali si a spus ca meciul direct dintre cele doua va oferi o imagine mai clara asupra desfasurarii ulterioare a sezonului.

"Chiar daca nu-i iubesc mi se par mai solizi cei de la Cluj din nou. Eu iubesc FCSB-ul, cum sa nu iubesc eu FCSB-ul? Pe Morutan il iubesc, pe Harut, pe Miron, am interesele mele acolo. FCSB joaca un fotbal mai spectaculos. E o echipa careia ii trebuie ceva sa isi gaseasca mecanismul. Eu cred ca daca nu joaca Morutan nu au nicio sansa la nici un fel de titlu.

La ora actuala asa cum arata echipele, FCSB si CFR au toate elementele sa joace fotbal pentruo campioana. Dintre cele doua credeam la un moment dat ca FCSB-ul este favorita, dupa ultimele meciuri... Cu siguranta este meritul antrenorului care a schimbat ceva din echipa, CFR-ul castiga orice meci si nu le castiga tremurand sau in genunchi asa cum castiga FCSB-ul.

Eu cred ca meciul direct va arata care este echipa mai buna dintre cele doua si cred ca orice meci direct intre ele poate sa conteze intr-o evolutie viitoare", a spus finantatorul Botosaniului", a spus Valeriu Iftime.