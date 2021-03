Universitatea Craiova - FC Botosani, LIVE TEXT de la 14:30 | Craiova vrea victoria dupa infrangerea cu Chindia din etapa trecuta! Botosani, fara victorie de doua etape | Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Universitatea Craiova si FC Botosani pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Dupa doua meciuri consecutive cu Chindia, unul in campionat si unul in Cupa Romaniei, Craiova revine pe Oblemenco. Oltenii au pierdut in ultima etapa cu echipa lui Sandoi, insa au reusit sa elimine Chindia din Cupa, asigurandu-si un loc in semifinale.

De cealalta parte, Botosani vine dupa infrangerea cu FCSB si nu a mai castigat in ultimele doua etape, dupa ce a reusit doar o remiza pe terenul UTEi. Echipa lui Croitoru se afla pe locul 5 in clasament, insa tremura pentru calificarea in playoff, distanta dintre moldoveni si locul 7 fiind doar de doua puncte.

In turul campionatului, cele doua au remizat la Botosani, insa s-au mai intalnit o data la inceputul lunii februarie, in optimile Cupei, acolo unde oltenii s-au impus cu 1-0, prin golul inscris de Cicaldau din penalty.

Echipele probabile

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Papp, Constantin, Bancu - Mateiu, Nistor - Cimpanu, Cicaldau, Baiaram - Ivan

FC Botosani: Hankic - Braun, Chindris, Seroni, Tiganasu - Florescu, Rodriguez, Ongenda - Caia, Al Mawas, Keyta