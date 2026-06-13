Plecat la finalul anului trecut de la formația roș-albastră, francezul traversează un început promițător de aventură în China.

Ajuns la Qingdao Hainiu după expirarea contractului cu FCSB, mijlocașul s-a impus rapid în primul „11” al formației din prima ligă chineză. Până în acest moment, Edjouma a bifat 12 apariții, a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă.

1.000.000 de euro pentru Malcom Edjouma!

Forma bună a fost remarcată și de specialiștii de la Transfermarkt. În cel mai recent update al cotelor de piață, publicat pe 8 iunie, valoarea fostului jucător al FCSB-ului a crescut cu 200.000 de euro.

Dacă în momentul despărțirii de echipa lui Gigi Becali era evaluat la 800.000 de euro, acum Malcom Edjouma a ajuns la o cotă de piață de un milion de euro.