1.000.000 de euro pentru Malcom Edjouma!

1.000.000 de euro pentru Malcom Edjouma! Fotbal extern
SPORT.RO
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Malcom Edjouma pare să fi găsit forma care l-a consacrat în perioada petrecută la FCSB. 

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Malcom EdjoumaQingdao HainiuFCSB
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Plecat la finalul anului trecut de la formația roș-albastră, francezul traversează un început promițător de aventură în China.

Ajuns la Qingdao Hainiu după expirarea contractului cu FCSB, mijlocașul s-a impus rapid în primul „11” al formației din prima ligă chineză. Până în acest moment, Edjouma a bifat 12 apariții, a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă.

1.000.000 de euro pentru Malcom Edjouma!

Forma bună a fost remarcată și de specialiștii de la Transfermarkt. În cel mai recent update al cotelor de piață, publicat pe 8 iunie, valoarea fostului jucător al FCSB-ului a crescut cu 200.000 de euro.

Dacă în momentul despărțirii de echipa lui Gigi Becali era evaluat la 800.000 de euro, acum Malcom Edjouma a ajuns la o cotă de piață de un milion de euro.

Transferat de FCSB de la FC Botoșani, francezul a avut un parcurs oscilant în tricoul roș-albastru. A alternat perioadele foarte bune cu momente în care a ieșit din planurile echipei și chiar a fost împrumutat la Bari.

În total, Edjouma a strâns 123 de meciuri pentru FCSB, a marcat 18 goluri și a oferit opt pase decisive. 

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