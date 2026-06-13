VIDEO Marian Aioani s-a întors acasă: ”Unul dintre cei mai apreciați portari români”

Marian Aioani s-a întors acasă: ”Unul dintre cei mai apreciați portari români” Fotbal intern
SPORT.RO
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Marian Aioani (26 de ani), portarul celor de la Rapid București, s-a întors ”acasă” în perioada de vacanță din această vară.

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Portarul lansat de Chindia în fotbalul din România, în urmă cu mai bine de zece ani, a etalat trofeul Cupei României Dâmbovița printr-un tur spectaculos în cele mai importante destinații turistice din Târgoviște.

Videoclipul a fost postat de AJF Dâmbovița, iar meciul se va disputa sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00, între Viitorul Cojasca și Libertatea Urziceanca.

Marian Aioani, protagonistul unui videoclip spectaculos pentru AJF Dâmbovița

„Dâmbovițeanul Marian Aioani, portarul echipei naționale a României, a etalat trofeul Cupei României printr-un tur de excepție, prin cele mai reprezentative locuri ale Târgoviștei, orașul de unde s-a lansat în fotbalul mare.

După ce și-a făcut debutul la Libertatea Urziceanca, una dintre finalistele Cupei României Dâmbovița, Marian Aioani și-a construit o carieră solidă, evoluând pentru Chindia Târgoviște, Farul Constanța și Rapid București. Acum este unul dintre cei mai apreciați portari români, folosit titular la debutul lui Gheorghe Hagi pe banca echipei naționale.

Vă invităm să urmăriți o producție video de excepție, cu trofeul Cupei României Dâmbovița expus de Marian Aioani într-un cadru spectaculos și plin de simboluri: Curtea Domnească, Turnul Chindiei, Primăria Târgoviște, Universitatea „Valahia” și Stadionul „Eugen Popescu”

Finala Cupei României se va juca sâmbătă, 13 iunie, ora 17.00, la Târgoviște, între Viitorul Cojasca și Libertatea Urziceanca. Vă așteptăm la cel mai speculos eveniment al verii din fotbalul județean!”, a transmis AJF Dâmbovița.

În 2021, Chindia l-a vândut pe Aioani la Farul Constanța, acolo unde a devenit campion al României în 2023, iar în 2024 a fost transferat definitiv de Rapid pentru 400.000 de euro.

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