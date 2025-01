Planul pentru consturirea noului stadion al lui Manchester United a primit autorizațiile din partea autorităților locale.

Noua arenă, un motor de creștere economică pentru orașul Manchester

New Old Trafford, despre care acționarul Sir Jim Ratcliffe vorbește ca despre un "Wembley al Nordului" Angliei, va avea o capacitate de peste 100.000 de spectatori și lucrărilor vor salva și zona adiacentă arenei.

Planul Greater Manchester Combined Authority, Salford City Council și Manchester United este ca noua bijuterie ahitecturală să facă parte dintr-un plan mai mare de regenerare urbanistică, care să aducă bugetului local 7.3 miliarde de lire sterline, în viitor, și să adauge 90.000 de locuri de muncă și 15.000 de locuințe.



Old Trafford a fost inaugurat în 1909

"The Theatre of Dreams" se află în cartierul Trafford al orașului Manchester și a fost inaugurat 1909, fiind renovat de mai multe ori (1941, 1946-1949, 1951, 1957, 1973, 1995-1996, 2000, 2006). Este un proiect al arhitectului scoțian Archibald Leitch (Stamford Bridge, Celtic Park, Anfield, Craven Cottage, Villa Park, Ibrox, White Hart Lane, Bramal Lane) și are o capacitate de 74.310 de locuri.



Manchester United a jucat neîntrerupt aici din 1910, iar locația a găzduit evenimente importante, precum meciuri din cadrul CM 1966, Euro 1996, JO 2012 sau finala Champions League din 2003, dar și partide de rugby și cricket și concerte.

Cele două tribune poartă numele lui Alex Ferguson și Bobby Charlton, iar peluze sunt numite West Stand și East Stand, iar lângă arenă au fost amplasate statuile lui Sir Matt Busby, Sir Alex Ferguson, "Holy Trinity" (George Best, Denis Law și Bobby Charlton) și o plachetă care comemorează Dezastrul de la Munchen.



Foto - Getty Images