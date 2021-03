Astra Giurgiu a jucat impotriva lui FC Botosani intr-un meci al etapei a 28-a din Liga 1.

Giurgiuvenii au intrat mai bine in meci iar in minutul 39, Radut a trimis mingea cu capul in bara, dupa o centrare venita de pe partea dreapta de la Raspopovic.

Patru minute mai tarziu, jucatorii lui FC Botosani au beneficiat de o lovitura libera, iar mingea a fost trimisa in careu. Balonul lovit de Chindris a ajuns la Papa, care a trimis un sut din prima cu exteriorul, iar mingea a intrat in poarta dupa ce a atins bara.