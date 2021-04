EXCLUSIV | Modul in care ar fi aflat Rotaru cu cine discuta Mangia. Care ar fi fost motivul real pentru demiterea antrenorului

Declaratiile neoficiale ale lui Victor Piturca au creat un scandal imens in fotbalul romanesc.

"Stii tu ce e mai bine in vestiar! Stai, ma, la locul tau! (n.r.- despre finantatorul Mihai Rotaru) S-a obisnuit prost. El voia sa il dea afara de mult pe Mangia, pe italian. Ii dadea mesaje unui jucator, era bulangiu", a spus Piturca in platoul Telekom Sport, intr-o pauza de publicitate cand microfoanele ar fi trebuit sa fie inchise si discutia se purta fara menajamente.

Conform surselor Sport.ro, patronul Mihai Rotaru ar fi putut monitoriza convorbirile antrenorului Devis Mangia, ale unor oameni din conducerea clubului si din staff-ul tehnic sau ale unor jucatori, pentru ca clubul ar fi pus la dispozitia acestora abonamente de telefon si smartphone-uri, toate cheltuielile fiind suportate de CSU Craiova. Aceasta este o practica des intalnita in lumea corporatista, iar companiile pot avea acces la desfasuratorul facturii telefonice, acolo unde apar numerele, care au contactat si au fost sunate de angajatul respectiv, dar si la SMS-uri. In Liga 1, unele cluburi din Liga 1 ofera astfel de facilitati mai ales jucatorilor si antrenorilor straini.

Aceleasi surse spun ca nu apelurile si mesajele avute de Mangia cu un fotbalist despre care se zvonea ca ar fi homosexual ar fi fost cauza demiteri, pentru ca acestea ar fi fost considerate simple barfe raspandite in oras de un grup rival staff-ului italianului. Ruptura dintre Mangia si conducere ar fi survenit pentru ca tehnicianul ar fi fost contactat de o persoana din anturajul unui club rival, pentru a-l tatona in privinta angajarii. Italianul ar fi refuzat vehement discutia si ar fi inchis telefonul rapid, dar ar fi ezitat sa anunte clubului ca a fost apelat de concurenta, pentru a nu-si crea probleme, mai ales ca era presat de conducere din cauza rezultatelor. Faptul ar fi ridicat suspiciuni, propagate chiar de oameni din anturajul lui Rotaru.

Mangia a fost antrenorul Craiovei timp de doua sezoane, reusind sa claseze echipa pe podium, dupa o pauza de 23 de ani (locul 3, sezonul 2017-2018 / turul 3 preliminar al Europa League, 1-3 si 1-1 cu RB Leipzig), si sa castige Cupa Romaniei, dupa o asteptare de 25 de ani (editia 2017-2018 / 2-0 in finala cu Hermannstadt). In aprilie 2019, dupa patru meciuri consecutive fara victorie, in Liga 1 si Cupa Romaniei, cu echipa pe locul al treilea in campionat si cu mansa tur a semifinalei Cupei Romaniei pierduta cu 1-2 in fata Viitorului, el a fost pus pe liber.

In locul sau a fost instalat Corneliu Papura, cel care nu a putut califica echipa in finala Cupei Romaniei (0-2 cu Viitorul) si a terminat sezonul pe locul 4 in Liga 1, la 14 puncte in spatele campioanei CFR Cluj. La momentul demiterii sale, desi au fost aspru criticati de catre fani pentru decizie, conducerea si actionarii clubului nu au oferit niciun motiv pentru plecarea lui Mangia, desi el stransese 82 de meciuri in toate competitiile, reusind 40 de victorii, 20 de remize si 22 de infrangeri, cu un golaveraj de 125-81. Despre staff-ul acestuia s-a spus atunci sec ca "nu mai are increderea conducerii".

In decembrie 2019, italianul a devenit selectionerul Maltei si are un contract valabil pana la finalul anului 202, echipa sa pierzand cu Rusia (1-3) si Croatia (0-3) si remizand cu Slovacia (2-2), in primele meciuri din preliminariile CM 2022.