FCSB - Universitatea Craiova, LIVE de la 20:30 | Derby important in lupta la titlu! Echipele probabile

Derby-ul etapei se joaca intre liderul clasamentului si echipa de pe locul al treilea, Universitatea Craiova. Meciul se va disputa pe stadionul 'Marin Anastasovic' din Giurgiu, dupa ce a fost mutat de pe Arena Nationala din cauza defectiunilor tehnice ale cubului.

FCSB vine dupa victoria categorica in fata campioanei en-titre, CFR Cluj, 3-0 si nu a mai pierdut de 5 etape in campionat. De cealalta parte, Craiova vine dupa victoria cu UTA de pe teren propriu si este neinvinsa in ultimele patru meciuri din Liga 1.

Toni Petrea a pierdut un jucator important inainte de meciul cu Craiova, pe Florinel Coman, care s-a accidentat la meciul cu Macedonia de Nord, in timp ce Craiova, care nu se va putea baza pe capitanul Bancu, suspendat, ar putea sa faca o surpriza prin revenirea lui Koljic.

In ultima intalnire dintre cele doua, FCSB s-a impus cu 2-0 pe Ion Oblemenco, prin 'dubla' lui Dennis Man, jucator care a plecat la inceputul lunii februarie la Parma.

Echipele probabile:

FCSB: Vlad - Ovidiu Popescu, Cristea, Miron, Radunovic - Vina, Oaida, Morutan - Octavian Popescu, Tanase, Olaru

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Balsa, Constantin, Vatajelu - Mateiu, Nistor - Cimpanu, Cicaldau, Baiaram - Ivan