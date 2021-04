Duelul 'perlelor' din Liga 1: Octavian Popescu vs Baiaram! Cifrele reusite de cei doi in FCSB - Universitatea Craiova 

FCSB si Universitatea Craiova au remizat in derby-ul penultimei etape din sezonul regular din Liga 1, 0-0.

Toti ochii au fost pe doi dintre tinerii de perspectiva ai Romaniei, Octavian Popescu si Stefan Baiaram, care au fost titulari in remiza de duminica seara. Cei doi sunt nascuti in acelasi an si aceeasi luna.

Din analiza facuta la finalul meciului, Baiaram au fost mai performant decat 'perla' FCSB-ului, cifrele sale fiind peste cele ale lui Popescu. Atacantul Craiovei are un procentaj de 49% de actiuni reusite, in timp ce Popescu a reusit sa obtina 42%.

Totodata, la acuratetea paselor, Baiaram are un procent de 88% cu 14 din 16 pase reusite, in timp ce Octavian Poepescu are 16 din 24 de pase reusite, cu un procentaj de 67%.

Baiaram a reusit sa bifeze si doua driblinguri reusite din doua incercate, in timp ce jucatorului lui Toni Petrea i-a reusit unul singur, tot din doua incercate.

In ceea ce priveste duelurile castigate, jucatorul Craovei a castigat 10 din cele 26 de dueluri, obtinand un procent de 33%, in timp ce Octavian Popescu a reusit sa castige doar 3 din 20, procentul sau fiind de 15%. Baiaram are si 3 dueluri aeriene castigate din trei, iar Popescu unul singur din doua.

Octavian Popescu si Baiaram sunt 'revelatiile sezonului' din Liga 1, prestatiile lor fiind remarcate de oameni importanti din fotbal. Fotbalistul FCSB are 24 de mecuri jucate in acest sezon, un gol reusit si 6 assist-uri, in timp ce atacantul Craiovei a bifat 26 de meicuri, doua goluri si tot atatea assist-uri.