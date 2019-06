Ce LOVITURA pentru Gigi Becali! Mangia, aproape sa semneze: anuntul facut in urma cu cateva momente

FCSB a ramas fara antrenor imediat dupa finalul campionatului.

Mihai Teja a plecat de la FCSB dupa ce echipa a terminat sezonul pe locul 2 pentru al patrulea an consecutiv, record in Liga 1. Gigi Becali cauta inlocuitor si este presat de timp. Patronul FCSB vrea sa aiba antrenor pana la inceputul saptamanii viitoare avand in vedere ca echipa isi reia pregatirea pe 11 iunie.

Devis Mangia este unul dintre cei trei italieni trecuti pe lista de Becali, alaturi de Walter Zenga si Cristiano Bergodi. Presa din Italia noteaza ca patronul FCSB poate sa uite de varianta Mangia.

Fostul antrenor al Craiovei este foarte aproape de a semna cu un club din Serie A. Potrivit jurnalistilor italieni, Sassuolo nu-l mai poate pastra pe Roberto De Zerbi, fost jucator al CFR-ului, care este dorit acum de Lazio si AS Roma. Mangia este unul dintre antrenorii pe care cei de la Sassuolo il vor, iar italienii informeaza ca tehnicianul in varsta de 44 de ani are mari sanse de a fi numit.

Sassuolo este un club stabil, cu un proiect pe termen lung si un buget important. Dovada sta si clasarea din sezonul recent incheiat de Serie A: Sassuolo a terminat pe locul 11.