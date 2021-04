EXCLUSIV | Motivele pentru care Nita le-a refuzat pe FCSB, Craiova si CFR Cluj. Ce salariu va avea portarul nationalei la Sparta Praga

Dorit de toate cele trei echipe care se lupta la titlu in Liga 1, portarul nationalei Romaniei a decis sa mai ramana inca doi ani la Sparta Praga.

Desi se spunea ca va pleca de la Sparta Praga, dupa ce ii expira contractul in aceasta vara, Florin Nita a decis sa semneze o prelungire cu inca doi ani a intelegrii cu praghezii. Jurnalistii cehi speculau ca Nita va fi lasat sa plece, in lot urmand sa fie pastrati Milan Heca, Dominik Holec si Frantisek Kotek. Dar evolutiile oscilante ale primului si imprumutul celui de-al doilea la Rakow Czestochowa, in Polonia, in incercarea de a-si pastra locul in lotul Slovaciei, plus lipsa de experienta a pustiului Kotek, l-a facut pe antrenorul Pavel Vrba sa ceara conducerii pastrarea lui Nita in lot, mai ales dupa prestatiile sigure din ultima jumatate de an si paradele senzationale de la echipa nationala.

Nita ar fi avut pe masa oferte din Turcia, Polonia, Ungaria si Rusia, dar mai slabe din punct financiar decat salariul de 500.000 de euro pe an si bonificatii consistente pe care le va castiga la Sparta. Cu tot cu prime de joc si de obiectiv, Nita poate ajunge sa castige 800.000 de euro pe an. El a avut un salariu care a crescut gradual la Praga, in cei trei ani de contract (500.000-600.000-700.000 de euro), dar pandemia de coronavirus a facut ca finantatorii clubului, fondul de investiii J&T Credit Investments (60%) si miliardarul ceh Daniel Kretinsky (40%), sa reduca investitiile in fotbal pentru urmatorii ani.

De asemenea, Nita a fost dorit si in Romania, de FCSB, Craiova si CFR Cluj, dar a declinat ofertele, desi ar fi dorit sa se intoarca in tara, impreuna cu familia, chiar si pe un salariu putin mai mic. Gigi Becali i-ar fi propus un salariu mai mult decat injumatatit, dar cu prima de instalare si beneficii, dar nu i-a dat asigurari ca va fi titular in fata lui Andrei Vlad sau ca va avea macar o concurenta loiala cu portarul de la U21, ceea ce a scurtat negocierile. In plus, multe dintre primele promise erau pentru indeplinirea obiectivelor, iar "ros-albastrii" nu au mai castigat titlul de cinci ani si nu s-au mai calificat in grupele competitiilor europene din 2017.

La CFR Cluj, el ar fi urmat sa il inlocuiasca in lot pe polonezul Sandomierski, caruia ii expira contractul in aceasta vara, si sa se lupte pentru postul de titular cu Arlauskis si Balgradean, situatie in care nu ar fi fost sigur de prezenta in primul "11" si ar fi putut pierde proaspat castigatul loc intre buturile nationalei. In plus, Alexandru Chipciu primeste cea mai mare remuneratie din Gruia, 300.000 de euro pe an, dar conducerea ardelenilor vrea sa scada fondul de salarii si sa impuna un plafon de maximum 15.000 de euro pe luna.

La Craiova, conducerea cauta un portar cu experienta care sa il inlocuiasca pe Mirko Pigliacelli, care ameninta de ceva timp cu intoarcerea in Italia sau cu acceptarea conditiilor sale, asa ca i-a tatonat pe Florin Nita, Silviu Lung Jr., David Lazar si Costel Pantilimon, in ultimul an. In Banie, cel mai mare contract e de 12.000 de euro pe an plus bonusuri si goalkeeperului i se putea oferi o prima de instalare de maximum 150.000 de euro, pentru ca venea liber de contract.