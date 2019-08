Mangia l-a INFURIAT pe Becali si a fost STERS de pe lista FCSB! Detalii de ultima ora: momentul in care Gigi a izbucnit

Mangia ar fi vrut sa lucreze la FCSB, insa a avut conditii clare, pe care Becali nu i le-a acceptat.

Conform Gazetei Sporturilor, Becali e cel care a oprit negocierile. Mangia voia sa vina la Bucuresti cu propriul staff, format din 6 persoane. Colaboratorii sai ar fi urmat sa castige intre 4 000 si 10 000 de euro pe luna. Becali nici n-a vrut sa auda! Mangia ar fi vrut 15 000 de euro pe luna, la care se adaugau aproape 35 000 pentru colaboratori. Astfel, in total, pe Becali l-ar fi costat 600 000 de euro pe an numai antrenorii, lucru pe care l-a considerat inacceptabil. In comparatie, Bogdan Andone si staff-ul sau erau recompensati cu doar 150 000, sustin sursele ziarului.



Cu cine a lucrat Mangia la Craiova:

Andrea Tedescu - secund

Mario Capece - antrenor de portari

Francesco Zanasi, Simone Fornani - preparatori fizici

Marco Ceccomori - analist video

Alesandro Zinari - scouter

Din staff-ul lui Bogdan Andone au facut parte Virgil Andronache (secund), Marius Popa (antrenor de portari), Dacian Nastai (analist) si Marian Lupu (preparator fizic).