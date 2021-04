"Nici noua nu ne-ar fi convenit deciziile lui! Despre ce dracu' vorbim?!" Reactia oficialilor de la Craiova dupa meciul dintre CFR si Dinamo

CFR Cluj a castigat cu 1-0 meciul cu Dinamo, oaspetii evoluand mai mult de o repriza in 9 oameni.

Dinamovistii au contestat arbitrajul lui Marcel Birsan, care i-a nemultumit si pe oficialii CFR-ului care ar fi vrut doua lovituri de la 11 metri.

Presedintele Universitatii Craiova a analizat in aceasta dupa-amiaza ce s-a intamplat la Cluj. Sorin Cartu a spus ca isi doreste implementarea VAR-ului cat mai repede, considerand ca aceasta este singura varianta pentru ca numarul de erori sa se diminueze.

"Nu pot sa intru foarte mult in comentarii de tipul asta, pentru ca vor fi cuvinte interpretabile, dupa incep oamenii sa ma acuze. Asa a fost meciul, asa a decis Birsan. Daca eram noi, nu ne-ar fi convenit deciziile arbitrului, intr-adevar.

In toate campionatele noastre, arbitrajele au fost decisive in ierarhizarea echipelor, nu e vorba doar despre acest sezon. Despre ce dracu' vorbim? E punctul meu de vedere, pentru ca am simtit pe pielea mea.

Am tacut pana la urma, n-ai ce sa faci. Eu sunt un sustinator al VAR-ului, am mai spus-o, astfel se vor diminua erorile", a declarat Sorin Cartu la DigiSport.

In ultima etapa a sezonului regulat din Liga 1, urmeaza duelul dintre Universitatea Craiova si CFR Cluj, programat duminica, de la ora 21:30.