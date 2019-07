ULTIMA ORA: Cu ce echipa semneaza Devis Mangia! Vrea sa transfere un jucator important de la Craiova

Devis Mangia este foarte aproape sa preia o echipa din Serie B.

Devis Mangia este foarte aproape sa preia o echipa nou promovata in liga a doua italiana, Trapani Calcio, anunta publicatia locala Giornale si Sicilia.

Fara echipa dupa rezilierea cu Craiova, in aprilie, Devis Mangia este gata sa se intoarca in campionatul in care a activat cel mai mult ca antrenor.

Pana sa ajunga in Romania, Mangia mai antrenase Ascoli, Bari, Spezia, dar si nationala U21 a Italiei.

Giornale si Sicilia mai scrie ca Mangia vrea sa il transfere la noua sa echipa pe portarul Mirko Pigliacelli, un titular important al Craiovei, ajuns in Banie in urma cu un an, initial sub forma de imprumut, apoi transferat definitiv in schimbul a 300.000 de euro.

FULLSCREEN Galerie Foto

/