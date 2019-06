Unde ajunge Devis Mangia dupa plecarea din Romania! Italianul nu a fost dorit de Becali la FCSB

Devis Mangia (45 de ani) a fost demis de Craiova inaintea finalului de sezon din Liga I si a plecat in tara natala. El a anuntat ca se va odihni o perioada, apoi va semna cu o alta echipa.

Devis Mangia si-a luat o scurta vacanta dupa despartirea de Craiova, formatie careia i-a adus primul trofeu dupa mai bine de 25 de ani. Castigator al Cupei Romaniei anul trecut, italianul a fost remarcat si de echipe din Italia, iar presa din Peninsula scrie ca acesta are cateva oferte.

Mangia ar putea avea sansa de a antrena in Serie A, insa deocamdata nu are o oferta concreta din prima liga italiana. In schimb, el are propuneri clare din esaloanele inferioare.

Mangia, ofertat de Padova



Tuttomercatoweb scrie ca Devis Mangia a primit o propunere din partea celor de la Calcio Padova, formatie care a retrogradat din Serie B in Serie C in acest sezon. El este chemat sa reconstruiasca echipa si sa o readuca macar in liga secunda.

In acest moment, alte nume de pe lista celor de la Padova sunt Vicenzo italiano si Massimo Pavanel.

Marele soc ar fi sa ajunga la Sassuolo



Presa italiana a scris, insa, in urma cu cateva zile ca Devis Mangia ar putea avea sansa uriasa de a antrena in Serie A. Sassuolo si-ar putea cauta antrenor in curand, daca AS Roma il va lua pe Roberto De Zerbi.