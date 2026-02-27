De câțiva ani, catalanii trec printr-o perioadă grea pe plan financiar, motiv pentru care transferurile pe mulți bani au lipsit. Clubul s-a focusat pe acoperirea datoriilor, asta în timp ce s-a ocupat și de costurile pentru construcția stadionului, astfel că a trebuit ca bugetul să fie cât mai bine gospodărit.

În această perioadă, UEFA a publicat un ”clasament al banilor”, pe care Barcelona îl conduce autoritar. Este vorba despre sumele încasate din vânzarea de produse cu însemnele clubului, de unde catalanii au obținut 277 de milioane de euro în sezonul 2024-2025, scrie footyheadlines.com.

Locul doi este ocupat de rivala Real Madrid, care a strâns 231 de milioane de euro, iar podiumul este completat de Bayern Munchen, cu 189 de milioane de euro. Surprizele din acest top sunt Galatasaray (99 de milioane de euro) și Fenerbahce (72 de milioane de euro).

Clasamentul sumelor încasate din Merchandising în sezonul 2024-2025:

1. FC Barcelona - 277 milioane de euro

2. Real Madrid - 231 milioane de euro

3. Bayern Munchen - 189 milioane de euro

4. Manchester United - 172 milioane de euro

5. Arsenal - 151 milioane de euro

6. Liverpool - 148 milioane de euro

7. Tottenham - 102 milioane de euro

8. Galatasaray - 99 milioane de euro

9. Chelsea - 95 milioane de euro

10. PSG - 88 milioane de euro

11. Manchester City - 85 milioane de euro

12. Fenerbahce - 72 milioane de euro

13. AC Milan - 68 milioane de euro

14. Borussia Dortmund - 63 milioane de euro

15. Juventus - 56 milioane de euro

16. Inter Milano - 55 milioane de euro

17. Beșiktaș - 50 milioane de euro

18. Newcastle - 40 milioane de euro

19. Ajax Amsterdam - 38 milioane de euro

20. Celtic - 36 milioane de euro

21. Atletico Madrid - 33 milioane de euro

22. Olympique Marseille - 26 milioane de euro

23. Aston Villa - 26 milioane de euro

24. AS Roma - 25 milioane de euro

25. Eintrach Frankfurt - 25 milioane de euro

Costurile pentru renovarea stadionului Camp Nou le-au dat mari bătăi de cap celor de la FC Barcelona în acești ani. Dacă, inițial, conducerea a estimat toate cheltuielile la o sumă apropiată de un miliard de euro, se pare că ”totalul” a depășit cu mult așteptările.

Așa cum a scris presa din Spania în ultima perioadă, suma totală a depășit cu aproximativ 200-300 de milioane de euro ”socoteala” inițială a conducerii clubului. Totuși, este de așteptat ca noua arenă a Barcelonei să genereze venituri impresionante în următorii ani din vânzarea de bilete.

În această perioadă, Barcelona a scos la vânzare lojele stadionului, din care va încasa nu mai puțin de 70 de milioane de euro.

Barcelona, lider în La Liga

Barcelona este pe primul loc în campionatul Spaniei, după ce a căzut pe doi timp de o etapă. Catalanii au profitat de pasul greșit făcut de rivala Real Madrid (1-2 cu Osasuna) și au revenit în fotoliul de lider.

După 3-0 cu Levante în ultima etapă, echipa pregătită de Hansi Flick se pregătește pentru un examen dificil: va întâlni pe teren propriu Villarreal, echipă aflată pe locul trei.