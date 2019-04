Reactia lui Cartu cand a aflat ca Mangia poate ajunge la FCSB si ce a vorbit Craioveanu cu el

Liber de contract dupa despartirea de Craiova, Devis Mangia ar putea ajunge la FCSB la finalul acestui sezon.

Devis Mangia ar putea ajunge la FCSB in vara, in situatia foarte probabila in care Gigi Becali va decide sa nu continue cu Mihai Teja si in sezonul viitor.

Declaratiile patronului de la FCSB din ultimele saptamani conduc spre ipoteza despartirii de Teja, iar Mangia este un antrenor pe placul lui Becali.

Craioveanu a vorbit cu Mangia



Gica Craioveanu nu exclude posibilitatea ca Mangia sa ajunga la FCSB in vara. "Grande" l-a sunat pe Mangia la cateva zile dupa ce italianul si-a reziliat contractul cu Craiova.

"Eu il vad revenind in Romania, eu am vorbit cu el a treia zi dupa ce si-a dat demisia."

"El e un profesionist, va dati seama, unde are oferta se va duce pentru ca nu poate sa ii interzica nimeni acest lucru", a spus Craioveanu pentru ProTV.

Cartu: "Nu stiu, nu ma intereseaza"



Sorin Cartu, presedintele Craiovei, nu a comentat prea mult aceasta informatie. Spune ca nu il intereseaza care va fi urmatoarea destinatie a lui Mangia.

"L-am cunoscut putin, de unde sa stiu eu ce gandeste sau ce viziune are?!"

"Decizia e a lor", a spus Cartu la Digisport.