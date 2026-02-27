Macalou a deschis scorul în minutul 4, Jovo Lukic a făcut 2-0 în minutul 27, iar după pauză Coubiș (70) și Drammeh (75) au închis tabela. Cu acest succes, „șepcile roșii” au ajuns la 51 de puncte și sunt sigure de prezența în play-off.

Pentru FCSB, vestea este una extrem de proastă. Un loc din Top 6 s-a ocupat definitiv, iar calculele devin aproape imposibile.

Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul

Roș-albaștrii trebuie, în primul rând, să câștige ambele meciuri rămase, cu UTA Arad și U Cluj. Chiar și așa, nu este suficient.

Există doar două scenarii favorabile. Primul ar fi ca CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul Constanța (deplasare) și Dinamo București (acasă). În acest caz, FCSB ar trece peste CFR doar dacă face șase puncte.

În al doilea, FC Argeș ar trebui să strângă cel mult două puncte din duelurile cu Dinamo, în deplasare, și cu Slobozia, pe teren propriu. Și aici, condiția de bază rămâne aceeași, mai exact două victorii pentru FCSB.

Problema majoră este că, la egalitate de puncte cu CFR sau FC Argeș, campioana en-titre pierde la criteriul meciurilor directe și va ajunge în play-out.

Pe scurt, șansele mai există doar matematic. FCSB nu mai este la mâna ei și are nevoie de un final perfect, dar și de pași greșiți ai rivalelor.