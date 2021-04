BREAKING NEWS | Dialog fara precedent! Piturca stia ca microfonul e oprit! Despre Rotaru: "Un jeg de om. In p**** ma-tii, nu trebuia sa-mi dai banii? Mangia ii dadea mesaje unui jucator bulangiu"

Pe net circula o inregistrare incredibia dintr-o emisiune Telekom Sport in care a fost invitat Victor Piturca!

Suporterul FCSB 'Sergi Lopez', posesorul unui cont urmarit de mii de oameni, a postat pe pagina sa un dialog care a avut loc intre Piturca si moderatorul Silviu Tudor Samuila in timp ce microfoanele ar fi trebuit sa fie inchise.

Pe inregistrare se aud mai multe remarci facute de fostul selectioner la adresa lui Mihai Rotaru, Devis Mangia sau Mirko Pigliacelli. Emisiunea a fost incarcata integral, in forma 'compromisa', pe contul public de Youtube al Telekom Sport, apoi stearsa de pe net. "Pauza" pe care Piturca n-ar fi vrut-o niciodata raspandita a ramas, insa, disponibila. Si interventiile lui Samuila sunt de neratat.

Cele mai tari declaratii date de Piturca si de moderatorul Silviu Samuila:

Piturca: Rotaru avea 3-4 jucatori. Pe Mateiu, pe Kelic, fundasul. Pigliacelli era dat afara atunci. Nu-i convenise nici lui. Era o jigodie fara margini. Am bagat un pusti in Cupa, i-am spus lui Pigliacelli sa-l incurajeze si a spus ca nu vrea, ca nu-l intereseaza. Era suparat ca nu joaca el in Cupa.

Samuila: Auzi, ma! Ce jeg!

Piturca: El [Rotaru] voia sa-l dea afara si pe italian, pe Mangia, l-a prins ca-i trimitea mesaje unui jucator care era bulangiu. Si pe asta il schimba, pe Ouzounidis. Nu ca nu joaca spectaculos, dar ca nu-l baga pe ala, ca-l baga pe Vatajelu fundas dreapta... Daca ia un jucator, ii trimite lui Sumudica, lui Iordanescu... intreaba vreo 10. E un libidinos, un jeg d-asta de om. In p**** ma-tii, daca ma dadeai afara trebuia sa-mi dai banii.

Samuila: Intotdeauna v-am admirat. La nationala trebuia sa le cereti bani!

Piturca: Nu mai voiam sa stau. El voia sa plec, clar. Din prostia mea m-am dus, a fost vorba de Craiova. Crezi ca n-am mai avut oferte? Am avut incredere ca voi face echipa foarte buna. Nu credeam ca e om de calitatea asta. Am facut contract pe 3 ani. Nu lua jucatori, eram in certuri, nu ducea la nimic bun chestia asta. Trebuia sa ii dau un sut in cur, sa-mi dea si banii. La tarani d-astia asa trebuie sa le faci. Sa vezi ce cuminte era, imi trimitea emisari...

Samuila: Corect. 100% de acord!



AICI VIDEO CU MOMENTUL ELIMINAT INTRE TIMP DE PE YOUTUBE