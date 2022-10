Cazul Mangia, comentat de Viorel Moldovan. "Dezamăgire și scârbă"

Fostul mare atacant al naționalei, Viorel Moldovan, a comentat scandalul sexual de la Universitatea Craiova. Fostul antrenor al oltenilor, Devis Mangia, a fost suspendat de la reprezentativa Maltei, iar ulterior mama fotbalistului Răzvan Popa a făcut acuzații grave despre tehnicinul italian.

Devenit selecționer al Maltei, Mangia a fost suspendat din funcție după ce după ce un jucător al naționalei, sub protecția anonimatului, a reclamat că ar fi fost hărțuit sexual de tehnicianul din Peninsulă.

Cazul Mangia, comentat de Viorel Moldovan

Luni dimineața, mama lui Răzvan Popa, fost fotbalist la Craiova când echipa era antrenată de Mangia, și-a susținut discursul la GSP. A făcut dezvăluiri șocante despre Mangia - mărturisiri pe care le puteți citi AICI.

Viorel Moldovan s-a exprimat scârbit de cazul Mangia.

“Nu sunt șocat, nu mă mai șochează nimic. Să spun sincer, zvonuri, rumori, am auzit și eu de foarte mult timp, dar știți cum e, zvonuri… Am citit ce a declarat mama lui Răzvan Popa, vă dați seama, o situație foarte dificilă pentru toată familia, pentru băiat în primul rând. Rumori am auzit, dar alte aspecte nu știu să le comentez, mă indispun și sper să rezolve ei ce au de rezolvat acolo.

N-am avut probleme de genul ăsta în cariera de sportiv. Pentru mine e o situație dezgustătoare și nu aș vrea să spun altceva. Dezamăgire și scârbă“, a declarat Viorel Moldovan, potrivit Sport Total FM.

Acuzațiile mamei lui Răzvan Popa

„Știam de câteva întâlniri pe care Răzvan le-a avut în particular cu acest antrenor. Știu de prima întâlnire, pentru că l-a sunat chiar domnul Rotaru pe Răzvan și i-a spus că vrea să îl cunoască antrenorul. Vorbitor de italiană, jucase 3-4 ani în Italia, ni s-a părut chiar de bine.

Mi-a povestit de prima și de a doua, mi-a povestit niște chestii. Știam la un moment dat că le stopase, începa să refuze întâlnirile. Eu aflasem asta și din alte surse, una a refuzat-o de față cu mine, alta de față cu niște prieteni de-ai lui.

Eu m-am gândit că e criticat fotbalistic. Credeam că îl critică după un anumit meci sau ceva. La primele întâlniri știu că mi-a spus prima oară că (n.r. Devis Mangia) a observat că e introvertit și că și el e la fel și că seamănă și că îl înțelege, asta îi spunea.

Am vorbit cu domnul Rotaru, i-am spus că vreau să vin la Craiova să vorbim despre niște probleme care nu au legătură cu fotbalul. Am ajuns la apartament (n.r. la Răzvan). A început să îmi povestească tot: 'Știi întâlnirile alea despre care mă întrebai tu? Hai să îți spun eu de ce nu mă mai duceam». Mi-a spus că a avut un șoc la o întâlnire, în momentul în care acest antrenor a început cu avansuri, cu propuneri indecente, toate astea în timp ce începuse să se masturbeze în fața lui.

(n.r. Mangia i-a propus să vadă împreună un film pentru adulți) Asta era propunerea indecentă, da, ceva de genul. Întâlnirile erau în biroul antrenorului, au fost la masa în hotelul în care se caza echipa și după, sub pretextul vizionărilor unor meciuri a fost și în cameră, au fost niște pretexte fotbalistice, normal.

Am fost șocată, l-am sunat pe soț să vină. A ajuns la Craiova cu un calm impus. A urmat o noapte albă. I-a spus lui Răzvan: 'Din momentul ăsta, ne ocupăm noi, stai liniștitț. A devenit foarte furios soțul, am dus o luptă titanică să îl liniștesc. Spre dimineață, am hotărât că cea mai înțeleaptă decizie e să comunicăm conducerii, oricum aveam programată întâlnirea cu Rotaru.

Ajungem la Rotaru, eram cu adrenalina la maximum. Nu știa despre ce vorbim. Nu înțelegea. Ne-am apucat să îi explicăm tot ce am aflat cu o noapte în urmă. I-am spus fără perdea. Era circumspect. A avut o reacție… M-a deranjat enorm, m-a jignit: 'Trebuia să spuneți când a jucat, acum că spuneți când nu mai joacă se interpretează că spunem asta pentru că nu mai joacă'. M-am simțit profund jignită. Cum pot să inventez așa ceva? 'Trebuia să spuneți atunci, îl mufam și rezolvam situația'. Nici eu nu știam ce înseamnă expresia, mi-a explicat soțul, cablat, pus fire pe el, la asta se referea (n.r. ca să îl înregistreze pe Mangia)”, a declarat mama lui Răzvan Popa pentru Gsp.