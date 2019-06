Revine Devis Mangia! Unde va antrena italianul dupa ce a fost dat afara de Craiova in plin Play Off

Devis Mangia (45 de ani) si-a luat o pauza dupa aventura de la Craiova. El si-a luat un concediu si a profitat de faptul ca nu are angajament pentru a se insura!

Devis Mangia, fostul antrenor al Craiovei, tehnician care le-a adus oltenilor primul trofeu dupa mai bine de 25 de ani de asteptare, este pe cale sa revina pe banca tehnica a unei echipe. Mangia s-a insurat in weekend, a dat mare petrecere in Italia, iar acum este gata sa reinceapa munca.

Devis Mangia, sanse mari sa antreneze in Serie B



Devis Mangia s-a despartit de Craiova in plin Play Off. Oltenii l-au dat afara si l-au pus pe Corneliu Papura, dar au pierdut podiumul Ligii I pe final de sezon.

Italianul Mangia a fost unul dintre antrenorii vehiculati pentru banca FCSB-ului, dar Becali l-a ales pe Bogdan Andone, spunand ca isi doreste neaparat un tehnician roman.

Acum, Mangia ar putea reveni pe banca unei echipe. El are oferte din Serie B.

Fostul sau secund de la Craiova, Adrian Iencsi, spune ca Mangia "va prelua o formatie cat de curand".

"El in ultima perioada a avut mare presiune la Craiova. Eu am tinut legatura cu el. Va urma o echipa, va prelua una cat de curand. Este posibil sa semneze in Serie B. Pentru mine este o surpriza ca a plecat de la Craiova. Ultima parte a mandatului a fost foarte grea. Oricum, la Craiova a facut lucruri extraordinare. Este un om foarte bun, cu o mentalitate buna. E unul dintre putinii antrenori care au o filosofie de lucru, care reusesc sa o implementeze. Chiar daca 3-4-3 a fost schimbat, si-a pus amprenta pe echipa chiar si dupa. Echipa a avut o identitate", a spus Iencsi, potrivit ProSport.

Iencsi: "Mangia nu se intoarce in Romania"



Adrian Iencsi a mai spus ca sansele ca Devis Mangia sa revina in fotbalul romanesc sunt foarte mici.

"In Romania nu se va intoarce prea curand. Nu conteaza daca a avut contacte, dar vreau sa spun ca este un antrenor foarte cautat", a mai spus Iencsi.