Oficialul giuleștenilor s-a declarat șocat de declarațiile șefului de la Ligă, punctând faptul că șeful Ligii nu ar fi trebuit s facă o astfel de declarație.

„Am fost șocat să citesc declarația președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal. Cineva în poziția lui nu are voie să își exprime opinia despre cine ar fi bine sau nu să intre în play-off sau să dea de înțeles că preferă o echipă în detrimentul altei echipe.

Președintele LPF trebuie să fie echidistant, să încurajeze meritul sportiv și să reprezinte la fel toate cele 16 echipe din Liga 1, nu să își spună preferințele public, nu că nu le-am fi știut, mai ales după ultimul scandal legat de schimbarea regulamentului în cazul Edjouma.

Sper sincer ca, pe viitor, președintele LPF să țină pentru el propriile păreri sau preferințe și să nu le mai facă publice, cel puțin cât mai are mandat”, a spus Victor Angelescu, potrivit Fanatik.

FCSB, misiune dificilă

După 28 de etape desfășurate în sezonul regulat, FCSB ocupă locul 7 în clasament cu 43 de puncte. Campioana se află la trei lungimi în spatele lui FC Argeș, care se situează pe poziția a 6-a cu 46 de puncte.

Echipa pregătită de Elias Charalambous are două partide cruciale de disputat în finalul sezonului regulat: cu UTA (duminică, 1 martie, de la 21:00) la Arad și cu ”U” Cluj la București în weekendul 7-8 (data exactă încă nu a fost stabilită).