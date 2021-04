EXCLUSIV | "Zvonuri au fost in tot orasul!" Dezvaluiri incredibile ale unui fost jucator al Craiovei dupa acuzatiile facute de Piturca despre Mangia

Victor Piturca a facut dezvaluiri incredibile despre Devis Mangia, imaginile ajungand virale pe internet.

Fostul selectioner a declarat ca italianul i-ar fi dat mesaje nepotrivite unui jucator de la Craiova.

In aceasta dimineata, fostul portar al oltenilor, Nicolae Calancea, a vorbit la Pro X despre situatia prin care a trecut la club, despre cum s-a inteles cu Mangia si despre zvonurile care au existat despre antrenorul italian.

"Nu pot sa zic ca nu m-am inteles cu el, dar totusi, din start a incercat sa-si aduca jucatorii lui. Din prima si-a adus portarul lui. A incercat sa-si aduca jucatorii lui si mi s-a jucat mie fiesta. Asta este, din pacate.

De fiecare data m-a asteptat la colt, ca sa fac o greseala si sa ma dea la o parte. In Cupa Romaniei, am jucat in toate meciurile si la sfarsit, cand am ajuns in finala, nici nu m-a lasat sa joc. Cu mine in poarta am ajuns in finala Cupei. Nu am cerut nicio explicatie, antrenorul decide, dar am fost suparat ca m-a neglijat.

De fiecare data cand a avut nevoie s-a bazat pe mine, dar in meciurile cruciale nu. Cand voia, ma scoatea din poarta si facea ce voia el. El m-a dat afara, el a decis asta pentru ca voia sa-si aduca jucatorii lui.

Eu nu am auzit sa-i fi facut avansuri vreunui jucator, desi zvonuri au fost foarte multe. Zvonurile au existat in tot orasul si cred ca nu a fost bine pentru fotbal in primul rand", a declarat Nicolae Calancea la Ora exacta in sport.