Piero Ausilio, omul care gestionează strategia sportivă a clubului milanez, a oferit un interviu amplu pentru Colpi da Maestro. Oficialul a vorbit deschis despre deciziile majore din cadrul echipei.

Ausilio a negat informațiile apărute anterior în spațiul public, potrivit cărora Cesc Fabregas, actualul antrenor al celor de la Como, ar fi fost o opțiune reală pentru banca tehnică înainte de instalarea românului. Acesta a adus clarificări despre modul în care s-a desfășurat procesul de selecție după despărțirea de Simone Inzaghi.

„Nu a existat niciodată cu adevărat o echipă Inter aproape de Fabregas ca antrenor. Prima opțiune a fost Chivu. Când am fost în fața deciziei după Inzaghi, Chivu a fost ideea principală, cel în care am crezut cel mai mult. Îl știam din perioada petrecută la Primavera, iar decizia sa de a o prelua pe Parma a arătat un curaj real. Am mers direct la el și astăzi suntem absolut încântați de această alegere.

Când începi un sezon la Inter, te gândești mereu să câștigi totul. Nu-i cred niciodată pe cei care spun că locul patru este în regulă. Cu această mentalitate îți construiești lotul și îți stabilești obiectivele, iar Chivu nu este diferit de cei care au venit înaintea lui”, a explicat Piero Ausilio.

Negocierile la limită pentru Lautaro Martinez

În cadrul aceluiași interviu, directorul sportiv a rememorat și culisele înțelegerii cu Lautaro Martinez, actualul căpitan al echipei, care fusese extrem de aproape de a ajunge la Atletico Madrid.

„Căzusem de acord asupra unei sume mai mici decât cea pe care am ajuns să o plătim, în jur de 20 de milioane de euro, dar în acea seară el a marcat trei goluri, iar a doua zi dimineață a trebuit să o luăm de la capăt. De asemenea, am profitat de o situație favorabilă în anii trecuți aducând jucători liberi de contract. Aceștia au oferit calitate pe teren și în afara lui și sunt încă relevanți astăzi”, a mai spus Ausilio.