Gigi Becali aprinde derby-ul cu Universitatea Craiova: "Am tot castigat in fata lor si m-am obisnuit cu victoriile!"

Finantatorul FCSB-ului a vorbit inaintea meciului pe care echipa sa il va juca impotriva Universitatii Craiova.

Becali i-a ironizat pe olteni spunand ca s-a obisnuit cu victoriile in fata lor si a spus ca nu crede ca Universitatea este principala rivala in lupta pentru titlu, ci campioana CFR.

De asemenea, omul de afaceri a mai spus si ca jocul Craiovei nu mai este la fel de bun de la plecarea lui Valentin Mihaila la Parma. Ca o comparatie, Becali a adaugat ca FCSB se descurca mai bine fara Man, transferat tot la Parma, decat Craiova fara Mihaila.

"Astept meciul cu Craiova cu interes, desi eu cred ca tot CFR Cluj o sa fie cea mai periculoasa adversara a noastra. In fata Craiovei am tot castigat si m-am invatat cu victoriile. Oricum Craiova nu mai are aceeasi forta pe care o avea cu Mihaila pe teren. In schimb noi mergem bine si fara Man", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

Statistica ii da dreptate patronului FCSB-ului. In ultimele 10 meciuri disputate intre cele doua echipe cu ros-albastrii gazde Craiova a reusit sa obtina un singur punct. Pe 30 iulie 2017 cele doua echipe terminau la egalitate, scor 1-1.