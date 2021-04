"Ne-au inchis toate culaorele si ne-au lovit pe contraatac. Daca dadeam gol in final, era nemeritat!" Prima reactie a lui Toni Petrea dupa 0-0 la Craiova

Toni Petrea e multumit cu egalul de la Giurgiu contra rivalei CSU Craiova.

Petrea spune ca a facut 3 inlocuiri la pauza pentru a creste potentialul fizic al echipei. Antrenorul FCSB accepta superioritatea oltenilor si spune ca un gol marcat de Tanase in final, la ocazia mare din minutul 84, ar fi fost nemeritat.

"A fost o partida foarte disputata, asa cum am anticipat. Adversarul a fost foarte bun, foarte periculos pe contraatac. Cred ca s-a putut observa un plus de prospetime la echipa adversa. Toti jucatorii mei au depus un efort considerabil. Vlad ne-a salvat dintr-o situatie grea, asa am reusit sa scoatem un punct.

Puteam sa si marcam pe final, poate ca ar fi fost nemeritat. Jucatorii care au intrat, au facut pregatirea cu noi, credeam ca ne vor ajuta fizic. Miron nu a facut un meci rau, nu sunt nemultumit de evolutia lui. Sunt meciuri in care nu ajungi sa pui in pericol poarta din cauza adversarului. Ne-au inchis toate culoarele si au lovit pe contraatac, nu am gasit tot timpul cele mai bune solutii. Ma preocupa jocul echipei, rezultatul de la fiecare meci si mai putin ce pozitie vom ocupa la finalul sezonului regulat. Vom vedea, mai avem un meci la Sf. Gheorghe, vedem ce se va intampla.

E lupta foarte stransa, asa cum am anticipat. Cred ca si Sepsi, si Botosani, si Clinceni vor pune probleme si vor fi surprize. Echipele sunt bune, de valori apropiate. Meciurile nu aseamana intre ele, sunt loturi diferite, strategii diferite. Ambele echipe, CFR si Craiova, sunt foarte valoroase, incercam sa ne ridicam la nivelul competitiei", a spus Petrea la Digisport.