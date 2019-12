ULTIMA ORA | Devis Mangia este foarte aproape sa devina selectioner! O echipa care a fost in grupa cu Romania in preliminariile EURO 2020 il vrea! Cu cine poate semna

Devis Mangia ar putea fi selectionerul unei tari care a fost in grupa cu Romania in prelminariile EURO 2020.

Fostul antrenor al celor de la "U" Craiova, Devis Mangia, se afla in discutii cu Federatia Malteza de Fotbal. Cei din Malta il considera pe Mangia drept prima optiune pentru postul selectionerul. Acesta a confirmat discutiile cu Federatia Malteza si se arata incantat de propunerea acestora. Negocierile sunt foarte avansate, iar in perioada ce urmeaza, cei de la Federatia Malteaza ii vor pune pe masa si un contract. Acesta ar urma sa incaseze un salariu de jumatate de milion de euro. Niciun alt selectioner nu a mai castigat atat pana in acest moment, potrivit Telekom.

"Pot confirma ca am vizitat sediul central al Federatiei de Fotbal din Malta, acolo unde m-am intalnit cu presedintele si am discutat despre noul proiect", a spus Devis Mangia.

Proiectul este unul extrem de ambitios. Sunt foarte incantat sa observ ce planuri are presedintele.