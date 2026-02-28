Naţionala masculină de baschet a României a fost învinsă fără drept de apel de echipa Portugaliei, cu scorul de 99-82 (25-12, 29-34, 21-15, 24-21), vineri seara, la Coimbra, în Grupa B a preliminariilor Cupei Mondiale din 2027.
Portugalia - România 99-82
În Sala Polivalentă ''Dr. Mario Mexia'', tricolorii nu au arătat bine decât în sfertul al doilea, în rest fiind dominaţi de Portugalia. România a avut avantaj un singur minut şi un singur punct.
Bogdan Nicolescu a fost cel mai bun jucător al echipei României, cu 25 puncte şi 6 recuperări.
Emil Căţe s-a remarcat cu 12 puncte, 10 recuperări, 3 pase decisive, Mihai Măciucă a reuşit 12 p, 3 rec, iar Daron Russell, 9 p, 7 rec, 4 pd.
Surpriză în grupa tricolorilor: Grecia - Muntenegru 65-67
Diogo Brito a fost MVP-ul gazdelor, cu 32 p, 7 rec, 4 pd, Travante Williams a reuşit 25 p, 8 rec, iar Goncalo Delgado a adăugat 10 p, 4 rec.
În celălalt meci al grupei, Grecia a pierdut surprinzător pe teren propriu cu Muntenegru, 65-67.
Clasamentul din grupa tricolorilor
Portugalia conduce cu 5 puncte, urmată de Grecia, 5 puncte, Muntenegru, 5 puncte, România, 3 puncte.
Primele trei clasate se vor califica în faza a doua a grupelor.
În prima etapă, tricolorii au pierdut cu favorita grupei, Grecia, scor 64-91, după care au cedat şi cu Muntenegru, cu 75-80.
România va juca următorul meci luni 2 martie, în Piteşti Arena (19:00), revanşa contra Portugaliei.
Mondialul din 2027 se joacă în Qatar
Tricolorii au început parcursul spre turneul final din precalificări, în care au obţinut rezultatele: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia (turul I) şi 80-72 şi 79-66 cu Macedonia de Nord, 76-64 şi 66-86 cu Ungaria (turul II).
Cupa Mondială din 2027 va avea loc între 27 august – 12 septembrie în Qatar, care este singura naţiune calificată direct la turneul final.
Celelalte 31 vor fi stabilite în calificările continentale din Africa, America, Asia (inclusiv Oceania) şi Europa, care se vor încheia în 2 martie 2027.
La startul calificărilor se află 80 de echipe naţionale.
