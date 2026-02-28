FOTO ȘI VIDEO Naționala României, speranțe deșarte și cu Portugalia în preliminariile CM! Ce s-a întâmplat la final

Naționala României, speranțe deșarte și cu Portugalia în preliminariile CM! Ce s-a întâmplat la final Baschet
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Eșec clar la Coimbra, urmează revanșa de la Pitești.

TAGS:
Nationala de baschetBogdan NicolescuEmil CăţeMihai MăciucăDaron Russell
Din articol

Naţionala masculină de baschet a României a fost învinsă fără drept de apel de echipa Portugaliei, cu scorul de 99-82 (25-12, 29-34, 21-15, 24-21), vineri seara, la Coimbra, în Grupa B a preliminariilor Cupei Mondiale din 2027.

Portugalia - România 99-82

În Sala Polivalentă ''Dr. Mario Mexia'', tricolorii nu au arătat bine decât în sfertul al doilea, în rest fiind dominaţi de Portugalia. România a avut avantaj un singur minut şi un singur punct.

Bogdan Nicolescu a fost cel mai bun jucător al echipei României, cu 25 puncte şi 6 recuperări.

Emil Căţe s-a remarcat cu 12 puncte, 10 recuperări, 3 pase decisive, Mihai Măciucă a reuşit 12 p, 3 rec, iar Daron Russell, 9 p, 7 rec, 4 pd.

Surpriză în grupa tricolorilor: Grecia - Muntenegru 65-67

Diogo Brito a fost MVP-ul gazdelor, cu 32 p, 7 rec, 4 pd, Travante Williams a reuşit 25 p, 8 rec, iar Goncalo Delgado a adăugat 10 p, 4 rec.

În celălalt meci al grupei, Grecia a pierdut surprinzător pe teren propriu cu Muntenegru, 65-67.

Clasamentul din grupa tricolorilor

Portugalia conduce cu 5 puncte, urmată de Grecia, 5 puncte, Muntenegru, 5 puncte, România, 3 puncte. 

Primele trei clasate se vor califica în faza a doua a grupelor.

În prima etapă, tricolorii au pierdut cu favorita grupei, Grecia, scor 64-91, după care au cedat şi cu Muntenegru, cu 75-80.

România va juca următorul meci luni 2 martie, în Piteşti Arena (19:00), revanşa contra Portugaliei.

Mondialul din 2027 se joacă în Qatar

Tricolorii au început parcursul spre turneul final din precalificări, în care au obţinut rezultatele: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia (turul I) şi 80-72 şi 79-66 cu Macedonia de Nord, 76-64 şi 66-86 cu Ungaria (turul II).

Cupa Mondială din 2027 va avea loc între 27 august – 12 septembrie în Qatar, care este singura naţiune calificată direct la turneul final.

Celelalte 31 vor fi stabilite în calificările continentale din Africa, America, Asia (inclusiv Oceania) şi Europa, care se vor încheia în 2 martie 2027.

La startul calificărilor se află 80 de echipe naţionale.

Baschetbalistul Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

Publicitate

Info: Agerpres, news.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
ARTICOLE PE SUBIECT
Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste
Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste
ULTIMELE STIRI
Inter - Genoa (21:45). Chivu vs. „Grifonul” lui Șucu. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri + analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Inter - Genoa (21:45). Chivu vs. „Grifonul” lui Șucu. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri + analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Concurs de scoruri HORROR în campionatul românesc! ”Miss baschet” a înscris de una singură cât toate adversarele la un loc
Concurs de scoruri HORROR în campionatul românesc! ”Miss baschet” a înscris de una singură cât toate adversarele la un loc
Ghinion pentru Dinamo! Pe ce stadion plănuiește să joace în cupele europene după o pauză de 9 ani
Ghinion pentru Dinamo! Pe ce stadion plănuiește să joace în cupele europene după o pauză de 9 ani
Costel Enache face minuni cu „nou-promovata” din Liga 2: „Un lucru nefiresc pentru România”
Costel Enache face minuni cu „nou-promovata” din Liga 2: „Un lucru nefiresc pentru România”
Barcelona pregătește lovitura! Se face transferul de 30 de milioane de euro
Barcelona pregătește lovitura! Se face transferul de 30 de milioane de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
I-a luat banii lui Becali, a râs de el, acum joacă fotbal de plăcere: „Gigi? E în lumea lui!“

I-a luat banii lui Becali, a râs de el, acum joacă fotbal de plăcere: „Gigi? E în lumea lui!“

Tragerea la sorți pentru optimile Champions League: avem deja o FINALĂ! Misiune grea pentru Radu Drăgușin

Tragerea la sorți pentru optimile Champions League: avem deja o FINALĂ! Misiune grea pentru Radu Drăgușin

Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion”

Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion”

Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”

Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”

Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari astăzi la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!

Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari astăzi la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!



Recomandarile redactiei
Ghinion pentru Dinamo! Pe ce stadion plănuiește să joace în cupele europene după o pauză de 9 ani
Ghinion pentru Dinamo! Pe ce stadion plănuiește să joace în cupele europene după o pauză de 9 ani
Costel Enache face minuni cu „nou-promovata” din Liga 2: „Un lucru nefiresc pentru România”
Costel Enache face minuni cu „nou-promovata” din Liga 2: „Un lucru nefiresc pentru România”
Barcelona pregătește lovitura! Se face transferul de 30 de milioane de euro
Barcelona pregătește lovitura! Se face transferul de 30 de milioane de euro
Concurs de scoruri HORROR în campionatul românesc! ”Miss baschet” a înscris de una singură cât toate adversarele la un loc
Concurs de scoruri HORROR în campionatul românesc! ”Miss baschet” a înscris de una singură cât toate adversarele la un loc
Dan Șucu și-a anunțat decizia înainte de Inter - Genoa, duelul românesc din Serie A
Dan Șucu și-a anunțat decizia înainte de Inter - Genoa, duelul românesc din Serie A
Alte subiecte de interes
România, victorie entuziasmantă cu Ungaria în precalificările europene ale FIBA World Cup 2027
România, victorie entuziasmantă cu Ungaria în precalificările europene ale FIBA World Cup 2027
România, victorie cu Cipru în precalificările Campionatului European din 2025
România, victorie cu Cipru în precalificările Campionatului European din 2025
România, totul pentru calificarea la Campionatul Mondial! Jucătorul naturalizat, pregătit pentru prima convocare
România, totul pentru calificarea la Campionatul Mondial! Jucătorul naturalizat, pregătit pentru prima convocare
Câte zeci de naturalizări a făcut România în sport în ultimii 5 ani pentru echipele naționale
Câte zeci de naturalizări a făcut România în sport în ultimii 5 ani pentru echipele naționale
CITESTE SI
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

stirileprotv După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Mii de români au câștigat joi la Loto. Premii de peste două milioane de lei

stirileprotv Mii de români au câștigat joi la Loto. Premii de peste două milioane de lei

Reforma pensiilor speciale a fost promulgată de Nicușor Dan. Legea a ajuns pe masa președintelui după 5 amânări la CCR

stirileprotv Reforma pensiilor speciale a fost promulgată de Nicușor Dan. Legea a ajuns pe masa președintelui după 5 amânări la CCR

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!