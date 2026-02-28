Naţionala masculină de baschet a României a fost învinsă fără drept de apel de echipa Portugaliei, cu scorul de 99-82 (25-12, 29-34, 21-15, 24-21), vineri seara, la Coimbra, în Grupa B a preliminariilor Cupei Mondiale din 2027.

Portugalia - România 99-82

În Sala Polivalentă ''Dr. Mario Mexia'', tricolorii nu au arătat bine decât în sfertul al doilea, în rest fiind dominaţi de Portugalia. România a avut avantaj un singur minut şi un singur punct.

Bogdan Nicolescu a fost cel mai bun jucător al echipei României, cu 25 puncte şi 6 recuperări.

Emil Căţe s-a remarcat cu 12 puncte, 10 recuperări, 3 pase decisive, Mihai Măciucă a reuşit 12 p, 3 rec, iar Daron Russell, 9 p, 7 rec, 4 pd.