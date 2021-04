"Vreau sa remarc asta!" Ce i-a atras atentia lui Edi Iordanescu dupa meciul cu Dinamo si ce a spus despre partida de la Craiova 

CFR Cluj a castigat duelul cu Dinamo cu scorul de doar 1-0, chiar daca dinamovistii au jucat cu doi oameni mai putin inca din prima repriza.

Dupa meci, antrenorul campioanei Romaniei a vorbit despre situatia de la echipa, atragand atentia asupra accidentarilor cu care s-a confruntat in ultimele saptamani. Edi Iordanescu a vorbit si despre arbitrajul partidei din aceasta seara, dar si despre modul in care oamenii comenteaza rezultatele CFR-ului.

"Cele doua eliminari sunt total justificate, hent clar la Bejan, fault clar la Anton. Brigada de arbitri a avut un meci greu azi, dar eu nu cred ca e nevoie sa tipam ca sa fim auziti. Am avut si noi doua ocazii in care trebuia sa primim penalty...

Cand am vazut primul 11 al lui Dinamo, am stiut ca vom avea un meci greu, am muncit, am suferit. Am avut multe ocazii, daca intrau mai multe mingi, era altceva. Dar e important ca ne-am apropiat de FCSB si ne-am distantat de Craiova, cu care ne asteapta un joc infernal duminica.

Trebuie sa ne revenim mental. Am avut jucatori plecati la nationale, am avut jucatori accidentati, de-aia m-a interesat doar rezultatul astazi. Daca reuseam sa marcam mai repede, am fi aratat mai bine. Stim ca ratam foarte mult, lucram sa corectam asta.

Nu imi permit luxul sa ma gandesc de acum la ce va fi la vara. Sunt jucatori pe care ii monitorizam, incerc sa folosesc media de varsta ridicata ca experienta, avem un lot bogat, dar cu multi absenti in ultima vreme. Conteaza doar rezultatele acum, incercam sa recladim atmosfera la echipa dupa aceasta victorie si la Craiova avem nevoie de un joc perfect.

Nu este usor sa gasesti motivatia, forta pentru inca un titlu, dar vreau sa remarc ce s-a comentat dupa ce am castigat cu 4-0, 5-0, cand toata lumea spunea ca adversarul nu a jucat nimic. Acum lumea spune ca CFR s-a chinuit, dar e normal, nimeni nu se da la o parte, asa e in fotbal. Am vazut un Dinamo foarte bun astazi", a declarat Edi Iordanescu dupa meciul cu Dinamo.

In acest moment, cu o singura etapa ramasa de disputat inaintea playoff-ului, CFR Cluj are 63 de puncte, cu unul mai putin decat liderul Ligii 1, FCSB. In urmatorul meci, clujenii vor juca in deplasare la Craiova.