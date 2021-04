EXCLUSIV | Reactia Universitatii Craiova dupa acuzele facute de Victor Piturca la adresa lui Rotaru si a lui Mangia!

In spatiul public circula un videoclip in care Victor Piturca povesteste mai multe intamplari petrecute in perioada in care era antrenorul Craiovei.

Printre altele, fostul selectioner a dat de inteles ca finantatorul Mihai Rotaru ar avea obiceiul de a se baga peste antrenori si de a comenta alegerile facute de acestia.

Presedintele Universitatii Craiova, Sorin Cartu, a vorbit la PRO X despre acest subiect. Fostul mare fotbalist al oltenilor a negat ca Rotaru ar avea astfel de obiceiuri si a spus ca orice antrenor care a fost la Craiova in mandatul sau a avut libertatea de a-si face echipa asa cum a dorit.

"Nu sunt discutii de tipul asta si nu a fost antrenorul chemat in fata conducerii si noi sa il tragem la raspundere. Nu s-a intamplat niciodata asta, pentru ca antrenorul isi are libertatea lui, raspunde prin rezultate. Pot sa spun in momentul in care eu am fost antrenor la Craiova, acum 7-8 ani. Eu cu domnul Rotaru nu am avut niciodata discutii, am avut intalniri particulare, stateam si discutam. Cu mine nu a facut treaba din asta, ca de joaca ala si de ce nu joaca ala. Mi-a respectat numele, prestanta si nu am avut astfel de discutii", a spus presedintele Universitatii Craiova la Ora Exacta in Sport.

De asemenea, Cartu a fost intrebat si despre acuzatia lui Piturca la adresa lui Devis Mangia, conform careia antrenorul italian, pe vremea cand era la Craiova, i-ar fi trimis mesaje nepotrivite unui fotbalist: "Nu pot eu sa il acuz pe Mangia de diversa lucruri. Atata timp cat nu ai detalii despre un om, nu poti sa-i pui in carca nu stiu ce pacate. Piti, daca a facut el afirmatia asta, poate stie el mai multe si o sa explice el".