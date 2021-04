Sase jucatori, chemati la antidoping dupa FCSB - Craiova! Care sunt fotbalistii care au facut testul 

FCSB si Universitatea Craiova au facut egal, 0-0.

La finalul meciului disputat pe stadionul 'Marin Anastasovic' din Giurgiu, sase jucatori de la cele doua echipe au fost chemati la testarea antidoping, asa cum s-a anuntat deja dinaintea meciului.

Zvonurile aparute cu cateva zile inainte de meci erau ca oficialii Craiovei au cerut testare antidoping pentru jucatorii FCSB.

Cei sase jucatori chemati la testarea antidoping sunt Andrei Miron, Darius Olaru, Olimpiu Morutan, Dan Nistor, Bogdan Vatajelu si Marius Constantin, anunta Digi Sport. Fotbalistii au fost supusi unui test normal, al carui pret se ridica la 329 de euro.

Gabriela Andreiasu, director adjunct la ANAD a explicat procedura standard de testare antidoping.

"Este impartita in doua recipiente, denumite A si B. In A se completeaza cu 60 de mililitri, iar in B cu 30 de mililitri. Sportivul este cel care sigileaza proba, sub indrumarea ofiterului de control doping. Ofiterii nu ating echipamentul decat pentru a verifica daca este corect sigilat.

Daca apar probleme in proba A, atunci se trece la analizarea probei B, la cererea sportivului sau a Agentiei", a spus Gabriela Andreiasu pentru Digi Sport.