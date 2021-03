Rezultate SOC in calificarile pentru Cupa Mondiala! Irlanda, batuta ACASA de Luxemburg! Malta lui Mangia, EGAL in Slovacia

Oare chiar nu mai exista echipe mici? V-a spus-o nea Piti si nu l-ati crezut!

Scoruri greu de imaginat in preliminariile Mondialului! In grupa Portugaliei, Irlanda s-a facut de ras acasa, in fata Luxemburgului. Insularii au pierdut cu 1-0, dupa golul marcat de Rodriguez in minutul 85.

N-a fost singura nebunie a zilei in Europa. Malta a dat doua goluri in 3 minute si a lasat-o masca pe Slovacia. Gambin si Satariano au punctat in minutele 16, respectiv 19. Nationala condusa de fostul antrenor al Craiovei, Devis Mangia, a intrat la pauza cu un avantaj de doua goluri, insa tot in 3 minute l-a si irosit. Strelec (49) si Skriniar (53) au marcat. Desi au avut 40 de minute la dispozitie pentru a forta victoria, slovacii s-au lovit de zid. S-a terminat 2-2!