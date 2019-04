VIITORUL - CRAIOVA | Oltenii pot avea din nou antrenor italian: "As veni cu placere" Antrenorul dorit in locul lui Mangia

Craiova l-a demis pe Devis Mangia cu cateva meciuri inainte de finalul sezonului. Corneliu Papura spera sa aduca din nou Cupa in Banie, azi, contra celor de la Viitorul.

Craiova cauta antrenor dupa demiterea lui Devis Mangia, care poate ajunge la FCSB. Corneliu Papura a fost promovat ca antrenor principal, insa mandatul sau ar trebuie sa se opreasca in vara. Atunci, conducerea oltenilor spera sa numeasca un antrenor cu experienta. Cristiano Bergodi este in vizorul oltenilor, acesta fiind un antrenor cu mare experienta in Romania.



Bergodi: Imi face placere sa aud asta!

Bergodi a comentat despre interesul Craiovei, dar a spus ca se concentreaza pe rezultatele de la Voluntari din acest final de sezon. El a preluat ilfovenii in iarna si are ca obiectiv salvarea lor de la retrogradare. Voluntari are 4 puncte peste locul de baraj, ocupat de Hermannstadt in acest moment.

”Se zvoneste... in Romania se zvoneste, de cand am venit in 2005, se zvoneste prea mult. Imi face placere, dar sincer nu stiu nimic. Nu m-a sunat nimeni si nu mi se pare corect in acest moment sa vorbesc despre alta echipa” a declarat Cristiano Bergodi intr-o conferinta de presa sustinuta joi. ”E un antrenor acolo, care a facut si treaba buna in primul meci... Imi face placere, dar nu ma gandesc. Eu ma gandesc numai la echipa mea si sunt concentrat pentru sfarsitul acestui campionat” a mai declarat actualul antrenor de la FC Voluntari.

Cristiano Bergodi a antrenat FC National in Romania pentru prima data, iar apooi a trecut pe la CFR Cluj, Rapid., Poli Iasi, Steaua si ASA Targu Mues. In Italia, Bergodi le-a antrenat pe SAssuolo, Modena, Pescara si Brescia.

Papura are sanse mici sa ramana la Craiova daca nu va reusi sa intoarca soarta calificarii in finala Cupei Romaniei. In meciul tur, oltenii au pierdut cu 2-1 pe teren propriu in fata celor de la Viitorul, iar acum spera sa intoarca rezultatul si sa joace finala.