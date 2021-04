Rezultatele testelor antidoping de la meciul dintre FCSB si Craiova nu vor fi gata prea curand! Anuntul presedintelui ANAD

6 jucatori de la FCSB si Craiova au fost testati antidoping la finalul meciului din Liga 1.

Presedintele ANAD, Cristi Balaj, a declarat in aceasta seara ca rezultatele ar putea fi gata abia in 4-5 saptamani, WADA stabilind noi termene in contextul pandemiei de coronavirus.

Astfel, cluburile ar putea sa afle verdictul Agentiei Nationale Anti-Doping in momentul in care playoff-ul Ligii 1 ar fi aproape de final.

"WADA a cerut laboratoarelor sa pastreze probele doua saptamani si sa nu se atinga de ele. Dupa aceste doua saptamani se analizeaza probele, iar la urina dureaza intre doua si trei saptamani. Daca dupa acest termen apare un rezultat pozitiv, proba va fi reanalizata.

Daca se termina play-off-ul, ce sa fac? Se fac trei analize. Daca sunt trei jucatori depistati pozitiv, atunci cunoasteti ce se intampla cu povestea respectiva, echipa este exclusa din campionat", a declarat Cristi Balaj, la Digi Sport.

Cei 6 fotbalisti testati au fost Miron, Olaru si Morutan de la FCSB, respectiv Vatajelu, Nistor si Constantin de la Universitatea Craiova.

Oficialii oltenilor vor ca ANAD sa repete aceste controale si la alte meciuri din acest sezon, inclusiv la partide din playoff-ul competitiei, costurile urmand a fi suportate de clubul din Banie.