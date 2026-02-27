După pauza de iarnă, Botoșani a strâns doar patru puncte în opt etape, un bilanț modest comparativ cu prima parte a sezonului, când echipa lui Leo Grozavu a fost revelația campionatului și a ocupat chiar primul loc.

În urma înfrângerii de la Sibiu, Botoșani a rămas pe locul 8, la patru puncte de FC Argeș, formația aflată pe ultima poziție de play-off. Cu o singură etapă rămasă, diferența nu mai poate fi recuperată.

Mihai Stoica: „Mare ghinion”

În direct la televiziunea Prima Sport, Mihai Stoica a pus accent pe programul dificil și pe momentele nefavorabile din finalul sezonului regulat.

„Au un program foarte greu pe finalul lui 2025. În afară de meciul cu Slobozia, au avut meciuri foarte grele. Au avut și neșansă. Meciul cu Petrolul ar fi trebuit să-l câștige la Ploiești. A ratat Mitrov penalty. Au avut un mare ghinion și probabil că au fost și probleme interne”, a declarat oficialul FCSB-ului.

Pentru a mai spera, moldovenii aveau nevoie de victorii cu Hermannstadt și Petrolul Ploiești, dar și de pași greșiți din partea celor de la CFR Cluj sau Universitatea Cluj.