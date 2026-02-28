Cavani a fost luat în colimator de ultrașii lui Boca Juniors

După ce în stagiunea trecută nu a cucerit niciun trofeu, Boca Juniors nu are parte de cel mai bun început de sezon, ocupând locul al nouălea în Zona A, adică poziția al 16-a în clasamentul agregat al fazei Apertura din Liga Profesional de Futbol.

După remizele albe cu Racing Club și Platense din campionat, echipa antrenată de Claudio Ubeda a avut o evoluție ștearsă în meciul cu CA Independiente Chivilcoy (liga 3) din Copa Argentina, în ciuda victoriei cu 2-0 și a calificării în faza următoare a competiției.

Fanii de pe "La Bombonera" și-au vărsat nervii pe jucători, unul dintre jucătorii fluierați de fani fiind căpitanul Edinson Cavani. Atacantul de 39 de ani, care a mai jucat la Palermo, Napoli, PSG, Manchester United și Valencia, a strâns 28 de goluri și trei pase decisive în cele 81 de apariții pentru Boca.

Dar "El Matador" a fost chinuit de accidentări, în ultimele luni, și a bifat doar două prezențe (25 de minute cu Platense și 79 de minute cu Racing), iar staff-ul tehnic a decis să îl protejeze la meciul cu Chivilcoy, pentru a nu fi luat din nou în colimator de ultrașii din "La Doce", care îi reproșează aportul slab, în ciuda unui salariu de 2.6 milioane de euro, dar și o comunicare defectuoasă cu fanii din barra brava. Conflictul poate însemna că acesta va pleca la Danubio FC, în Uruguay, în vara viitoare, pentru a-și încheia cariera la echipa de unde a plecat în fotbalul mare.

Ruggeri crede că atacantul nu dorește să se retragă într-un moment atât de slab

Fanii "Azul y Oro" nu sunt singurii care au remarcat randamentul insignifiant al fostului internațional uruguayan. "Cavani trebuie să înceteze să mai joace. E păcat că fani insultă o vedetă de acest nivel într-un mod atât de dezonorant, cu huiduieli, după imensa carieră pe care a avut-o. Nu-l cunosc, ne-am întâlnit de câteva ori, dar mă doare să-l văd așa.

E greu să joci în Argentina la 40 de ani. Cred că nu dorește încă să se retragă, pentru că vrea să continue să încerce să revină la un nivel bun, să schimbe lucrurile și să plece într-un mod diferit. Sfatul meu ar fi să se retragă", a declarat fostul mare fundaș Oscar Ruggeri, analist sportiv pentru ESPN Argentina.