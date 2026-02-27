Joyskim Dawa, fundaș central de 29 de ani, ar putea părăsi FCSB la finalul sezonului, dacă va apărea o ofertă pe măsură.

Francezul a atras interesul mai multor cluburi din Europa, iar ultimul nume vehiculat este Olympique Lyon, echipă pe care Dawa a înfruntat-o în stagiunea trecută a Europa League.

Dawa are „undă verde” să plece de la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali

Patronul FCSB, Gigi Becali, a confirmat pentru PRO TV și Sport.ro că fundașul are libertatea de a pleca dacă se va primi o ofertă satisfăcătoare. „Dacă primim ofertă, o să dăm pus. Da, da, da, da”, a declarat Becali.

Dawa a ajuns la FCSB în 2022 de la FC Botoșani, pentru 350.000 de euro, după prestații solide în Moldova. A contribuit semnificativ la rezultatele echipei în sezoanele 2023/24 și 2024/25.

Până atunci, fundașul va reveni cel mai probabil pe teren duminică, în deplasarea cu UTA Arad, de la ora 21:00, în penultima etapă a sezonului regulat al SuperLiga. Partida se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.