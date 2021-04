EXCLUSIV | "Cerem antidoping la 30% din meciuri!" Craiova face revolutie in Liga 1! Masurile anuntate de Rotaru: "Am cerut controale ANAF!"

La finalul meciului FCSB - Universitatea Craiova, sase jucatori au participat la antidoping.

Sase fotbalisti au fost luati la testarea antidoping de la finalul meciului pe care a cerut-o Mihai Rotaru. Jucatorii au facut atat proba de urina, cat si cea de sange, iar costul total s-a ridicat in jurul sumei de 6 000 de euro.

"Andrei Ivan este marele castig al ultimelor etape, chiar ne-am dorit sa nu ii ia la nationala pe el si ceilalti, ca sa putem lucra. Mie mi-a placut cum am jucat, m-am simtit bine.

Noi nu am cerut specific pentru meciul de aseara. Am spus ca in cele 12 meciuri, vom cere antidoping la 4 din ele, e o procedura pe care o cerem, la 30% dintre meciuri. Inclusiv am cerut la ANAF sa faca controale extra-competitii, dar nu specific la ei.

Mi se pare o procedura normala, nu stiu ce am putea sa discutam in cazul asta. Am cerut control antidoping complet, maxim ce se poate face, nu am cerut special de sange, nici nu stiam cum se face inainte", a spus Mihai Rotaru la PRO X.

"Andrei Ivan era o solutie fantastica la nationala!"

Intrebat despre meciurile nationalei, in special Armenia - Romania, acolo unde Bancu si Cicaldau au colaborat la ambele goluri ale 'tricolorilor', patronul Craiovei a dezvaluit ca l-a intristat rezultatul.

"Avem un gust amar, pentru ca in Armenia aveam si o miza personala, daca ramanea 2-1 ar fi fost Craiova Romena. Suntem tristi, echipa nationala e etalonul suprem in ceea ce inseamna etalonul suprem din fotbal.

Cred ca Andrei Ivan era o solutie fantastica, ar fi putut sa ajute si in banda, si in atac, dar e decizia selectionerului, el stie mai bine. Nu vrem sa punem presiune pe el, nu este genul nostru sa facem sugestii pentru selectioner", a adaugat Rotaru.