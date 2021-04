Vlad, erou cu Craiova! A scos fantastic un penalty: "Sa joc eu aici si pe urma vedem cu nationala!" Miron: "A fost penalty, nu meritam sa batem"

Andrei Vlad a salvat-o pe FCSB cu penalty-ul aparat dupa o ora de joc la executia lui Cicaldau.

Goalkeeperul a scos superb, de langa bara, si a pastrat-o pe FCSB in meci. Vlad spune ca nu se gandeste inca la nationala mare si ca e concentrat pe lupta pentru titlu din Liga 1.

"E un punct important, imi pare rau ca n-am castigat. Sunt fericit ca am revenit la echipa, trebuie sa facem un meci bun cu Sepsi si sa intram decisi sa castigam. N-am reusit sa fim concreti la finalizare, dar n-avem ce sa facem. Sa vedem ce face Craiova cu CFR etapa viitoare. Nu ma gandesc acum la nationala mare, trebuie sa joc meci de meci la club si vom vedea pe viitor ce va fi", a spus Vlad la Digisport.

Colegul sau George Miron recunoaste ca FCSB nu ar fi meritat sa castige in fata Craiovei si admite ca a fost fault la faza in care arbitrul Cojocaru a dat penalty.



"A fost un meci pe contre, multe ocazii si noi, si ei. Au fost greseli in defensiva noastra. Am facut penalty la Ivan, atac neglijent din partea mea. Cred ca meciul a fost echilibrat in prima repriza, in partea a doua au avut ei mai multe ocazii si puteau sa ne bata. Am avut si noi in final, putea sa dea gol Tanase. Era nemeritat daca bateam azi. E un punct castigat si mergem mai departe. Mai e un meci din sezonul regulat, mergem la Sepsi sa luam 3 puncte si sa intram in playoff de pe prima pozitie. Am facut o greseala in repriza a doua, se mai intampla, sper sa nu se mai repete", a comentat Miron.