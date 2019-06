Motivul pentru care Mangia nu a semnat pana acum cu nicio echipa: a fost ocupat cu nunta! Italianul s-a insurat cu partenera lui SEXY, mai tanara decat el. FOTO

Devis Mangia (45 de ani), fostul antrenor al Craiovei, s-a insurat cu frumoasa sa partenera, Delia.

Devis Mangia, antrenorul italian in varsta de 45 de ani care a pregatit-o pe Craiova in ultimele doua sezoane, s-a insurat. El si-a oficializat relatia cu frumoasa Delia la biserica din Santa Maria di Leuca, din orasul Lecce.

Mangia este in prezent liber de contract, dupa ce a fost dat afara de Craiova in plin Play Off. Fara el, oltenii au pierdut podiumul si au incheiat campionatul pe locul 4.

Ce oferte are Devis Mangia



Devis Mangia ar putea antrena in Italia in sezonul viitor. El are in prezent oferte de la Padova si Spezia.