Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis că Siyabonga Ngezana nu va mai juca pentru campioana en-titre până nu se va opera.

Mihai Stoica, detalii despre situația lui Siyabonga Ngezana

Ngezana are o leziune de menisc și speră să scape fără să ajungă la cuțit prin antrenamente la sală. Stoica a susținut că fundașul central sud-african a fost informat în zadar de stafful medical, coechipieri și conducere că nu poate să evite operația.

Mihai Stoica a continuat, catalogându-l pe Ngezana drept un caz unic, prin încăpățânarea sa, de când oficialul roș-albaștrilor este în fotbal.

Stoica: „E un caz unic de când sunt eu în fotbal”

„Dawa se antrenează normal. Ngezana tot trage de timp, tot speră să scape de operație. Dacă el nu înțelege, noi nu avem cum să îl obligăm. Pierde timp, e problema lui. Pentru mine, prezența lui Ngezana la Mondial este compromisă total. Am explicat foarte clar: nu va juca nicio secundă la noi dacă nu se operează.

Are o leziune de menisc. Nu poate fi tratată antrenându-te în sală. Nu doar stafful medical i-a explicat, ci și noi, până și colegii de echipă. El crede că va rezolva așa. E un caz unic de când sunt eu în fotbal. I-am și explicat: ai o vârstă, nu te-ai accidentat niciodată așa, dar nu ai altă șansă, ce poți să faci? Dacă dă cineva o soluție, o facem.

E ultima problemă care se pune la Gigi, că pierde 200.000 de euro dacă nu merge el la Mondial. Noi îl voiam pe Ngezana apt ca să joace pentru noi”, a declarat Mihai Stoica, la televiziunea Prima Sport.