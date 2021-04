EXCLUSIV | "Parca am luat exemplul Barcelonei!" Reactie de la CFR Cluj dupa victoria chinuita cu Dinamo: "FCSB - Craiova m-a convins ca a scazut calitatea fotbalului in Romania!"

CFR Cluj a castigat cu 1-0 meciul cu Dinamo din etapa cu numarul 29.

Omrani a fost singurul marcator al campioanei en-titre in meciul in care Dinamo a ramas in 9 oameni inca din minutul 36, cand Anton si Bejan au vazut fiecare al doilea cartonas galben si au fost elimoinati, la un interval de 6 minute.

Golul lui Omrani a venit pe finalul meciului, iar CFR Cluj a revenit la un punct distanta de liderul FCSB.

Stefan Gadola, unul dintre actionarii de la CFR Cluj a vorbit despre meciul de aseara, dar si despre derby-ul FCSB - Craiova, in urma caruia a afirmat ca s-a convins de calitatea slaba a fotbalului din Romania.

Totodata, Gadola a vorbit si despre eliminarile de la Dinamo, declarand ca un astfel de moment este frustrant pentru orice echipa.

"Asa este, asa-i sportul. Parca am luat exemplul celor de la Barcelona, ia vedeti ca si ei au fost asa. Asa este sportul, au jucat mai putin inspirati, mai putin motivati. Din punctul meu de vedere, cei de la Dinamo au fost mult mai aspri si mai doritori. Ma bucur ca am luat cele trei puncte. Nu pot spune ca nu sunt ingrijorat cand am vazut ce jucam, insa cele trei puncte conteaza.

Am vazut FCSB - Craiova, eu stiam ca de ceva timp campionatul nostru are o calitate slaba, dar meciul ala m-a convins ca e asa. Parca nu a fost un meci de Liga 1, sa tratezi asa un penalty..eu speram sa vad un meci deosebit, frumos. In ultima vreme, calitatea fotbalului din Romania a scazut mult.

Este frustrant si neplacut, noi am mai avut meciuri in cupele europene cand am jucat 11 contra 9, glumind, noi nu am jucat bine 11 contra 9, am jucat mai bine cand dinamovistii erau 11. Este foarte frustrant, pacat ca s-a intamplat asta, nu as fi vrut. Bine, arbitrul stie de ce a acordat cartonasele rosii", a spus Stefan Gadola la PRO X.